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"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне - РИА Новости, 03.06.2025
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14:23 03.06.2025 (обновлено: 14:24 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/prodazhi-2020665742.html
"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне
"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне - РИА Новости, 03.06.2025
"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне
Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:23:00+03:00
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экономика
авто
максим соколов
автоваз
lada vesta
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Мы ожидаем, что в текущей рыночной ситуации продажи июня могут сократиться примерно на четверть. Мы сейчас видим, что так, как идёт рынок - первый срез в концовке мая - начале июня - плюс-минус, скорее минус 30 тысяч автомобилей в июне будут продажи. Это будет чуть больше, чем в мае, но меньше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20250603/prodazhi-2020664624.html
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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне

Соколов: продажи автомобилей Lada в июне могут снизиться на четверть

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Мы ожидаем, что в текущей рыночной ситуации продажи июня могут сократиться примерно на четверть. Мы сейчас видим, что так, как идёт рынок - первый срез в концовке мая - начале июня - плюс-минус, скорее минус 30 тысяч автомобилей в июне будут продажи. Это будет чуть больше, чем в мае, но меньше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025).
По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей.
Вывеска российского производителя автомобилей Lada в автосалоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Глава "АвтоВАЗа" рассказал о снижении продаж автомобилей Lada с начала года
Вчера, 14:21
 
ЭкономикаАвтоМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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