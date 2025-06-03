https://ria.ru/20250603/prodazhi-2020665742.html

"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне

"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне - РИА Новости, 03.06.2025

"АвтоВАЗ" прогнозирует снижение продаж автомобилей Lada в июне

Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:23:00+03:00

2025-06-03T14:23:00+03:00

2025-06-03T14:24:00+03:00

экономика

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Продажи автомобилей Lada в июне 2025 года могут снизиться примерно на четверть в годовом выражении и составить порядка 30 тысяч единиц, сообщил РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Мы ожидаем, что в текущей рыночной ситуации продажи июня могут сократиться примерно на четверть. Мы сейчас видим, что так, как идёт рынок - первый срез в концовке мая - начале июня - плюс-минус, скорее минус 30 тысяч автомобилей в июне будут продажи. Это будет чуть больше, чем в мае, но меньше, чем в прошлом году", - сказал он в кулуарах ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). По данным компании, в июне 2024 года продажи Lada выросли на 42,6% и составили 39,7 тысячи автомобилей.

https://ria.ru/20250603/prodazhi-2020664624.html

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экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta