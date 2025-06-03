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Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 03.06.2025
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16:49 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/prigovor-2020700773.html
Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов
Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов - РИА Новости, 03.06.2025
Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов
Двое жителей Кировской области осуждены на 19 лет и 21 год лишения свободы за поджог по указанию кураторов с Украины релейных шкафов на Горьковской железной... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:49:00+03:00
2025-06-03T16:49:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
украина
горьковская железная дорога
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Кировской области осуждены на 19 лет и 21 год лишения свободы за поджог по указанию кураторов с Украины релейных шкафов на Горьковской железной дороге, сообщает УФСБ региона. "Сотрудниками УФСБ России по Кировской области разысканы и задержаны жители региона Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А., которые в июле 2023 года, действуя по указанию "кураторов" из числа украинских националистических вооруженных формирований, совершили поджоги трех релейных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами кировского участка Горьковской железной дороги", - говорится в сообщении. Отмечается, что при задержании у мужчин были обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в иностранном мессенджере с "куратором". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт). "Центральным окружным военным судом Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А. приговорены к 21 году и 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из них первые 4 года - в тюрьме", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, кировская область, россия, украина, горьковская железная дорога
Происшествия, Кировская область, Россия, Украина, Горьковская железная дорога
Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов

Жители Кировской области получили 19 и 21 год колонии за поджог релейных шкафов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Кировской области осуждены на 19 лет и 21 год лишения свободы за поджог по указанию кураторов с Украины релейных шкафов на Горьковской железной дороге, сообщает УФСБ региона.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Кировской области разысканы и задержаны жители региона Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А., которые в июле 2023 года, действуя по указанию "кураторов" из числа украинских националистических вооруженных формирований, совершили поджоги трех релейных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами кировского участка Горьковской железной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании у мужчин были обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в иностранном мессенджере с "куратором". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт).
"Центральным окружным военным судом Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А. приговорены к 21 году и 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из них первые 4 года - в тюрьме", - подчеркивается в сообщении.
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