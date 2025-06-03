Двум жителям Кировской области вынесли приговор за поджог релейных шкафов
Жители Кировской области получили 19 и 21 год колонии за поджог релейных шкафов
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Двое жителей Кировской области осуждены на 19 лет и 21 год лишения свободы за поджог по указанию кураторов с Украины релейных шкафов на Горьковской железной дороге, сообщает УФСБ региона.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Кировской области разысканы и задержаны жители региона Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А., которые в июле 2023 года, действуя по указанию "кураторов" из числа украинских националистических вооруженных формирований, совершили поджоги трех релейных шкафов, отвечающих за управление поездами и светофорами кировского участка Горьковской железной дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при задержании у мужчин были обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в иностранном мессенджере с "куратором". Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (Террористический акт).
"Центральным окружным военным судом Евтехов Д.В. и Шипичкин В.А. приговорены к 21 году и 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из них первые 4 года - в тюрьме", - подчеркивается в сообщении.