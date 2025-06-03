https://ria.ru/20250603/predstavitelstvo--2020603156.html

Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане

Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане - РИА Новости, 03.06.2025

Российский экспортный центр откроет представительство в Татарстане

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) планирует открыть собственное представительство в Татарстане, заявил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов в... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:23:00+03:00

2025-06-03T10:23:00+03:00

2025-06-03T10:26:00+03:00

россия

казань

вьетнам

владимир путин

рустам минниханов

экономика

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) планирует открыть собственное представительство в Татарстане, заявил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов в ходе встречи главы республики Рустама Минниханова с бизнесом, приуроченной ко Дню российского предпринимательства."Офис РЭЦ в Казани станет семнадцатым по счету представительством центра в России. Местные компании смогут получить необходимую поддержку непосредственно в регионе, без необходимости обращаться в федеральный центр. Помощь будет доступна на каждом этапе выхода на внешние рынки: от консультаций по выбору страны экспорта и организации логистики до финансирования и страхования поставок", - говорится в сообщении."Республика Татарстан входит в число наиболее активных экспортно ориентированных регионов. РЭЦ давно и плотно сотрудничает с местным бизнесом, помогает выводить продукцию на рынки ближнего и дальнего зарубежья. Только за 2024 год объем поддержанного Группой РЭЦ экспорта превысил 800 миллионов долларов, поддержку получили 754 компании. Представительство в Казани позволит дораскрыть экспортный потенциал компаний Татарстана. Наши представители помогут разобраться в тонкостях экспортной деятельности, найти потенциальных партнеров, сориентируют, куда экспортировать и как это сделать эффективно", - подчеркнул Молодцов.Всего за 2024 год производители из Татарстана получили более 2,5 тысячи услуг от Группы РЭЦ. Например, РЭЦ помог производителю полимерного сырья заключить контракт на поставки во Вьетнам, поддержал критический импорт для разработчика химических продуктов, а также предоставил финансирование проектам по ремонту и обслуживанию грузовой техники.В марте 2025 года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Минниханов сообщил, что в 2024 году республика почти вдвое увеличила долю несырьевого экспорта в общем его объеме. К ведущим позициям несырьевого неэнергетического экспорта Татарстана относится продукция химической промышленности, машиностроения, масложировая продукция, лесопромышленного комплекса, а также металлургия и драгметаллы.Планируется, что к 2030 году объем несырьевого экспорта Татарстана вырастет на 70% к уровню 2020 года.

https://ria.ru/20250529/rets-2019838832.html

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россия, казань, вьетнам, владимир путин, рустам минниханов, экономика