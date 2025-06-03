https://ria.ru/20250603/prazdnik-2020718226.html

Этнографический праздник "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области

Этнографический праздник "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 03.06.2025

Этнографический праздник "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области

Восьмого июня в селе Волчье Добровского округа пройдет этнографический праздник "Волченские узоры", посвященный народным традициям и культурному наследию... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:47:00+03:00

2025-06-03T17:47:00+03:00

2025-06-03T17:47:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

праздник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020707406_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_610256dcb3c62617d48d3953ca662e6c.jpg

ЛИПЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Восьмого июня в селе Волчье Добровского округа пройдет этнографический праздник "Волченские узоры", посвященный народным традициям и культурному наследию Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что праздник начнется с богослужения в церкви Сергия Радонежского в 7:00, которое продлится до 10:00. С 8:00 до 11:00 можно будет увидеть песочные узоры, украшающие улицы села, а в 11:00 состоится торжественное открытие фестиваля с шествием фольклорных коллективов. С 11:00 до 15:00 на главной сцене пройдут выступления творческих коллективов и гармонистов региона, в 13:00 зрители станут свидетелями реконструкции традиционного волченского свадебного обряда. В 13:45 состоится награждение победителей конкурсов на лучшее традиционное блюдо, песочный узор и троицкий венок, а завершится праздник общим хороводом и торжественным закрытием. Артамонов отметил, что на мероприятии запланированы мастер-классы по созданию песочных узоров, плетению венков и лепке глиняных игрушек, а также выставка-ярмарка сувенирной продукции лучших мастеров художественных промыслов и ремесел Липецкой области и других регионов России. "Этот праздник — не просто яркое событие, а живая связь поколений, бережное сохранение традиций нашего края. Уверен, что гости смогут по-новому взглянуть на уникальное наследие липецкой земли", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250603/artamonov-2020700160.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, праздник