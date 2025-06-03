Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 03.06.2025 (обновлено: 11:33 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020614765.html
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара - РИА Новости, 03.06.2025
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара
Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:16:00+03:00
2025-06-03T11:33:00+03:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
станица луганская
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020619124_0:226:960:766_1920x0_80_0_0_fa36bd3cfc4747fb08269fa6d7510ba1.jpg
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале."Второго июня при исполнении служебных обязанностей погиб старший сержант внутренней службы Чернецкий Алексей Григорьевич. Вечером в районе села Макарово произошло загорание сухой травы и подстилки в лесном массиве. На место выехал дежурный караул. При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета… Травмы, несовместимые с жизнью, получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской. Снаряд вооруженных формирований Украины оборвал жизнь героя в 37 лет", - сообщили в правительстве со ссылкой на МЧС России.Уточняется, что Чернецкий пришел на службу 6 лет назад и проявил себя настоящим профессионалом своего дела и мужественным человеком, у него осталась жена."На его счету спасенные жизни и сотни ликвидированных пожаров. Алексей Григорьевич был до конца предан своей профессии. Он был из тех, кто до последней минуты самоотверженно исполняет свой долг, не ожидая наград и похвал", - говорится в сообщении.Руководство и весь коллектив МЧС России по Луганской Народной Республике выразили соболезнование родным и близким.
https://ria.ru/20250528/muzhchina-2019523964.html
https://ria.ru/20250510/donetsk-2016220839.html
луганская народная республика
станица луганская
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/03/2020619124_0:136:960:856_1920x0_80_0_0_ee3eeb8950ac114d8c7c5257f4a9d13d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), станица луганская, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Станица Луганская, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара

В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения природного пожара

© Фото : ГУ МЧС России по ЛНРАлексей Чернецкий
Алексей Чернецкий - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : ГУ МЧС России по ЛНР
Алексей Чернецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале.
"Второго июня при исполнении служебных обязанностей погиб старший сержант внутренней службы Чернецкий Алексей Григорьевич. Вечером в районе села Макарово произошло загорание сухой травы и подстилки в лесном массиве. На место выехал дежурный караул. При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета… Травмы, несовместимые с жизнью, получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской. Снаряд вооруженных формирований Украины оборвал жизнь героя в 37 лет", - сообщили в правительстве со ссылкой на МЧС России.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Курской области мужчина погиб при детонации пакета
28 мая, 12:08
Уточняется, что Чернецкий пришел на службу 6 лет назад и проявил себя настоящим профессионалом своего дела и мужественным человеком, у него осталась жена.
"На его счету спасенные жизни и сотни ликвидированных пожаров. Алексей Григорьевич был до конца предан своей профессии. Он был из тех, кто до последней минуты самоотверженно исполняет свой долг, не ожидая наград и похвал", - говорится в сообщении.
Руководство и весь коллектив МЧС России по Луганской Народной Республике выразили соболезнование родным и близким.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
В Донецке при детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина
10 мая, 16:26
 
Луганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Станица ЛуганскаяВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала