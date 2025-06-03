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В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара - РИА Новости, 03.06.2025
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара
Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:16:00+03:00
2025-06-03T11:16:00+03:00
2025-06-03T11:33:00+03:00
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
станица луганская
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале."Второго июня при исполнении служебных обязанностей погиб старший сержант внутренней службы Чернецкий Алексей Григорьевич. Вечером в районе села Макарово произошло загорание сухой травы и подстилки в лесном массиве. На место выехал дежурный караул. При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета… Травмы, несовместимые с жизнью, получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской. Снаряд вооруженных формирований Украины оборвал жизнь героя в 37 лет", - сообщили в правительстве со ссылкой на МЧС России.Уточняется, что Чернецкий пришел на службу 6 лет назад и проявил себя настоящим профессионалом своего дела и мужественным человеком, у него осталась жена."На его счету спасенные жизни и сотни ликвидированных пожаров. Алексей Григорьевич был до конца предан своей профессии. Он был из тех, кто до последней минуты самоотверженно исполняет свой долг, не ожидая наград и похвал", - говорится в сообщении.Руководство и весь коллектив МЧС России по Луганской Народной Республике выразили соболезнование родным и близким.
https://ria.ru/20250528/muzhchina-2019523964.html
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), станица луганская, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Станица Луганская, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара
В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения природного пожара