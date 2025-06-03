https://ria.ru/20250603/pozhar-2020614765.html

В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара

В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара - РИА Новости, 03.06.2025

В ЛНР погиб сотрудник МЧС при взрыве снаряда во время тушения пожара

Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T11:16:00+03:00

2025-06-03T11:33:00+03:00

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

станица луганская

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Сотрудник МЧС погиб после взрыва снаряда ВСУ во время тушения природного пожара в ЛНР, сообщило правительство республики в своем Telegram-канале."Второго июня при исполнении служебных обязанностей погиб старший сержант внутренней службы Чернецкий Алексей Григорьевич. Вечером в районе села Макарово произошло загорание сухой травы и подстилки в лесном массиве. На место выехал дежурный караул. При тушении пожара произошло воспламенение взрывоопасного предмета… Травмы, несовместимые с жизнью, получил командир отделения 29 пожарно-спасательной части пгт. Станицы Луганской. Снаряд вооруженных формирований Украины оборвал жизнь героя в 37 лет", - сообщили в правительстве со ссылкой на МЧС России.Уточняется, что Чернецкий пришел на службу 6 лет назад и проявил себя настоящим профессионалом своего дела и мужественным человеком, у него осталась жена."На его счету спасенные жизни и сотни ликвидированных пожаров. Алексей Григорьевич был до конца предан своей профессии. Он был из тех, кто до последней минуты самоотверженно исполняет свой долг, не ожидая наград и похвал", - говорится в сообщении.Руководство и весь коллектив МЧС России по Луганской Народной Республике выразили соболезнование родным и близким.

https://ria.ru/20250528/muzhchina-2019523964.html

https://ria.ru/20250510/donetsk-2016220839.html

луганская народная республика

станица луганская

россия

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), станица луганская, вооруженные силы украины, россия, происшествия