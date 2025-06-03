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Власти раскрыли причину пожара на заводе в Нижегородской области

Власти раскрыли причину пожара на заводе в Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025

Власти раскрыли причину пожара на заводе в Нижегородской области

Пожар на заводе в городе Заволжье Нижегородской области произошел при перекачке горюче-смазочных материалов, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T08:47:00+03:00

2025-06-03T08:47:00+03:00

2025-06-03T08:47:00+03:00

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Пожар на заводе в городе Заволжье Нижегородской области произошел при перекачке горюче-смазочных материалов, заявил глава Городецкого округа Александр Мудров. Ранее МЧС региона сообщило о том, что поздно вечером 2 июня пожарные ликвидировали возгорание в цеху на улице Советская в Заволжье. Горел грузовой автомобиль с цистерной и кровля цеха на площади 75 квадратных метров. В трудовой инспекции региона уточнили, что на производстве на ПАО "ЗМЗ" произошло возгорание фуры в цеху с химическим веществом, один работник получил ожоги 10% тела. "Ночью произошел взрыв и последующее возгорание грузового автомобиля, который осуществлял перекачку горюче-смазочных материалов на территории завода "Дайдо Метал Русь". В результате взрыва и пожара пострадал один человек, который сейчас находится в реанимации больницы города Заволжья", - написал Мудров в своем Telegram-канале. Он уточнил, что площадь пожара составила 40 квадратных метров, обстоятельства и причины происшествия выясняются. "Нахожусь на связи с руководством предприятия относительно возобновления деятельности в штатном режиме", - добавил Мудров.

https://ria.ru/20250602/pozhar-2020476936.html

https://ria.ru/20250602/pozhar-2020364224.html

нижегородская область

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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия