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В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах

В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 03.06.2025

В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах

Пожар в Новой Москве, где горели торговые павильоны со стройматериалами, полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщила журналистам... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T02:40:00+03:00

2025-06-03T02:40:00+03:00

2025-06-03T10:46:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новая москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в Новой Москве, где горели торговые павильоны со стройматериалами, полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщила журналистам пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в ночь на вторник в деревне Красная Пахра в Новой Москве, загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Позднее его локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250602/pozhar-2020476936.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, россия, происшествия