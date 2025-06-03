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В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 03.06.2025
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02:40 03.06.2025 (обновлено: 10:46 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/pozhar-2020591232.html
В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах
В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах - РИА Новости, 03.06.2025
В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах
Пожар в Новой Москве, где горели торговые павильоны со стройматериалами, полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщила журналистам... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T02:40:00+03:00
2025-06-03T10:46:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в Новой Москве, где горели торговые павильоны со стройматериалами, полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщила журналистам пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в ночь на вторник в деревне Красная Пахра в Новой Москве, загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Позднее его локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. "Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новая москва, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новая Москва, Россия, Происшествия
В Новой Москве полностью потушили пожар в торговых павильонах

Пожар в Новой Москве полностью потушен, сведения о пострадавших не поступали

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговых павильонах со стройматериалами в Новой Москве
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговых павильонах со стройматериалами в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в торговых павильонах со стройматериалами в Новой Москве
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Пожар в Новой Москве, где горели торговые павильоны со стройматериалами, полностью ликвидирован, сведения о пострадавших не поступали, сообщила журналистам пресс-служба МЧС России.
Пожар произошел в ночь на вторник в деревне Красная Пахра в Новой Москве, загорелись торговые павильоны со стройматериалами. Позднее его локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
"Пожар полностью ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новая МоскваРоссияПроисшествия
 
 
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