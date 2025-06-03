Рейтинг@Mail.ru
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:21 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/pomoschnik-2020712328.html
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина - РИА Новости, 03.06.2025
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина
Государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:21:00+03:00
2025-06-03T17:21:00+03:00
пакистан
москва
россия
сергей лавров
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве передал письменное послание от пакистанского премьера Шахбаза Шарифа для российского президента Владимира Путина, сообщили в посольстве Пакистана в Москве. Встреча Лаврова и Фатеми прошла в Москве во вторник. "Специальный помощник передал добрые пожелания премьер-министра Пакистана и желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, таких как энергетика, транспортная сопряженность, торговля и другие", - заявили в посольстве. Помощник пакистанского премьера также подробно информировал российскую сторону о недавних событиях в Южной Азии, изложив точку зрения Пакистана на опасность эскалации, а также "на катастрофические последствия угрозы Индии сократить поток воды в рамках Договора о водах Инда, приостановив действие этого Договора и поместив его в так называемый "режим ожидания". "Специальный помощник также передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20250603/lavrov-2020678061.html
пакистан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пакистан, москва, россия, сергей лавров, владимир путин
Пакистан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина

Помощник премьера Пакистана Фатеми передал Путину письмо от премьера Шарифа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве передал письменное послание от пакистанского премьера Шахбаза Шарифа для российского президента Владимира Путина, сообщили в посольстве Пакистана в Москве.
Встреча Лаврова и Фатеми прошла в Москве во вторник.
"Специальный помощник передал добрые пожелания премьер-министра Пакистана и желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, таких как энергетика, транспортная сопряженность, торговля и другие", - заявили в посольстве.
Помощник пакистанского премьера также подробно информировал российскую сторону о недавних событиях в Южной Азии, изложив точку зрения Пакистана на опасность эскалации, а также "на катастрофические последствия угрозы Индии сократить поток воды в рамках Договора о водах Инда, приостановив действие этого Договора и поместив его в так называемый "режим ожидания".
"Специальный помощник также передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину", - заявили в посольстве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и специальный помощник премьер-министра Пакистана Тарек Фатими во время встречи. 3 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
МИД рассказал о беседе Лаврова с помощником премьера Пакистана
Вчера, 15:23
 
ПакистанМоскваРоссияСергей ЛавровВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала