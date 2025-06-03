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Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина - РИА Новости, 03.06.2025
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина
Государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:21:00+03:00
2025-06-03T17:21:00+03:00
2025-06-03T17:21:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Государственный министр по иностранным делам, специальный помощник премьер-министра Пакистана Сайед Тарик Фатеми на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве передал письменное послание от пакистанского премьера Шахбаза Шарифа для российского президента Владимира Путина, сообщили в посольстве Пакистана в Москве. Встреча Лаврова и Фатеми прошла в Москве во вторник. "Специальный помощник передал добрые пожелания премьер-министра Пакистана и желание пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, таких как энергетика, транспортная сопряженность, торговля и другие", - заявили в посольстве. Помощник пакистанского премьера также подробно информировал российскую сторону о недавних событиях в Южной Азии, изложив точку зрения Пакистана на опасность эскалации, а также "на катастрофические последствия угрозы Индии сократить поток воды в рамках Договора о водах Инда, приостановив действие этого Договора и поместив его в так называемый "режим ожидания". "Специальный помощник также передал письмо премьер-министра Шахбаза Шарифа, адресованное президенту Владимиру Путину", - заявили в посольстве.
https://ria.ru/20250603/lavrov-2020678061.html
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пакистан, москва, россия, сергей лавров, владимир путин
Пакистан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин
Помощник премьера Пакистана передал письмо для Путина
Помощник премьера Пакистана Фатеми передал Путину письмо от премьера Шарифа