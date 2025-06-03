https://ria.ru/20250603/pomosch-2020663323.html

Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск"

Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск" - РИА Новости, 03.06.2025

Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск"

Бойцы бригады "Барс-Брянск" получили ключи от новых автомобилей, приобретенных депутатами Госдумы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:14:00+03:00

2025-06-03T14:14:00+03:00

2025-06-03T14:14:00+03:00

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брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-Брянск" получили ключи от новых автомобилей, приобретенных депутатами Госдумы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Вручили бойцам бригады "Барс-Брянск" ключи от новых автомобилей. На прошлой неделе в Брянске состоялось выездное заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту под председательством Олега Васильевича Матыцина. Депутаты приняли решение, собрали средства и приобрели необходимую "Барсу" технику. Это хороший пример патриотизма со стороны народных избранников, личный пример депутата Госдумы от Брянской области Олега Васильевича Матыцина", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти регулярно оказывают содействие по комплектованию подразделения "Барс-Брянск" техникой, оборудованием, размещению и обмундированию. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечению, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.

https://ria.ru/20250602/svo-2020001336.html

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Артем Смирнов

россия, брянск, брянская область, александр богомаз