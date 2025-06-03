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Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск"
Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск" - РИА Новости, 03.06.2025
Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск"
Бойцы бригады "Барс-Брянск" получили ключи от новых автомобилей, приобретенных депутатами Госдумы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:14:00+03:00
2025-06-03T14:14:00+03:00
2025-06-03T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-Брянск" получили ключи от новых автомобилей, приобретенных депутатами Госдумы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Вручили бойцам бригады "Барс-Брянск" ключи от новых автомобилей. На прошлой неделе в Брянске состоялось выездное заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту под председательством Олега Васильевича Матыцина. Депутаты приняли решение, собрали средства и приобрели необходимую "Барсу" технику. Это хороший пример патриотизма со стороны народных избранников, личный пример депутата Госдумы от Брянской области Олега Васильевича Матыцина", – написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что власти регулярно оказывают содействие по комплектованию подразделения "Барс-Брянск" техникой, оборудованием, размещению и обмундированию. В трех областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечению, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брянск, брянская область, александр богомаз
Надежные люди, Россия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз
Депутаты Госдумы приобрели автомобили для бойцов "Барс-Брянск"
Депутаты Госдумы вручили ключи от автомобилей для бойцов "Барс-Брянск"
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Бойцы бригады "Барс-Брянск" получили ключи от новых автомобилей, приобретенных депутатами Госдумы РФ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Вручили бойцам бригады "Барс-Брянск" ключи от новых автомобилей. На прошлой неделе в Брянске
состоялось выездное заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту под председательством Олега Васильевича Матыцина. Депутаты приняли решение, собрали средства и приобрели необходимую "Барсу" технику. Это хороший пример патриотизма со стороны народных избранников, личный пример депутата Госдумы
от Брянской области
Олега Васильевича Матыцина", – написал Богомаз
в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что власти регулярно оказывают содействие по комплектованию подразделения "Барс-Брянск" техникой, оборудованием, размещению и обмундированию.
В трех областях РФ, граничащих с Украиной, созданы отряды "Барс-Курск", "Барс-Белгород" и "Барс-Брянск". Их основная задача - содействие оперативным штабам губернаторов и решение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). Подразделения, которые формируются в составе Вооруженных сил РФ, совместно с правоохранительными органами в условиях режима КТО выполняют задачи по охране и обороне объектов гражданской инфраструктуры, жизнеобеспечению, борьбе с БПЛА, эвакуации населения и поддержанию общественного правопорядка.