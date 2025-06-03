https://ria.ru/20250603/polnolunie-2020739340.html

Полнолуние в июне 2025 года: когда небо украсит Клубничная Луна

Полнолуние в июне 2025 года: когда будет и сколько продлится Клубничная Луна

Полнолуние в июне 2025 года: когда небо украсит Клубничная Луна

В июне 2025 года нас ожидает интересное астрономическое событие – полнолуние. По предварительным расчетам, полная фаза Луны наступит в начале месяца. На какое... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:47:00+03:00

2025-06-03T19:47:00+03:00

2025-06-03T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В июне 2025 года нас ожидает интересное астрономическое событие – полнолуние. По предварительным расчетам, полная фаза Луны наступит в начале месяца. На какое число выпадает полнолуние в июне, дата и время этого астрономического явления, какие звезды будут находиться рядом, календарь фаз луны в июне: новолуние, полнолуние, периоды растущей и убывающей луны, мнение эксперта – в материале РИА Новости.Полнолуние в июне11 июня 2025 года в 10:44 по московскому времени в небе появится полная Клубничная Луна. Индейские племена называли ее так в честь сбора урожая клубники, европейское ее название звучит иначе – Медовая Луна, а китайцы именуют Луной Лотоса.Когда и где наблюдатьПолная фаза луны в июне 2025 года станет самым низким полнолунием в Северном полушарии, а в Южном – самым высоким за более чем 18 лет. Необычно низкое положение луны над горизонтом позволит даже без специальной техники наблюдать за светилом в вечерние и ночные часы, восход и заход луны пройдут в самой юго-восточной и юго-западной точках неба."Наблюдать лучше в ясную погоду на спокойной местности, где отсутствуют высокие источники искусственного света. Идеально в периоды, когда Луна поднимается высоко над горизонтом, позволяя любителям астрономии рассмотреть не только ее яркую поверхность, но и сопутствующие звездные объекты. Важно отметить, что даже небольшая телескопическая установка или бинокль способны раскрыть множество деталей, а наблюдение в группах зачастую превращается в интересное коллективное мероприятие с обменом наблюдениями и комментариями, – заявил РИА Новости эксперт Кирилл Козлов. – Для достижения наилучшего результата следует выбирать места с минимальным световым загрязнением: это могут быть окраины города или специально оборудованные обсерватории и астрономические площадки".Какие звезды будут рядом с Луной в июнеИюньское полнолуние в 2025 году будет сиять в созвездии Змееносца, которое также именуют 13-м созвездием зодиака. За день до этого, 10 июня, луна пройдет рядом с Антаресом, самой яркой звездой в созвездии Скорпиона. Максимальное сближение, по прогнозам, наступит в 14:01 по московскому времени. В некоторых областях можно будет наблюдать лунное покрытие – Луна закроет собой Антарес. В ночь полнолуния объекты будут сиять на небе близко друг к другу.Мнение экспертаПо словам эксперта, явления, подобные полнолунию в июне 2025 года, считаются ярким напоминанием о том, как важно сохранять интерес к науке и природе. Наблюдения за небесными телами не только расширяют кругозор, но и способствуют развитию критического мышления, умению анализировать окружающий мир."Наблюдение полнолуния – это не просто эстетическое наслаждение, но и важный образовательный опыт. Оно помогает лучше понять движение Луны по небесной сфере, ее связь с изменениями приливов и даже влияние на биоритмы жизни на Земле. В июне, когда ночное небо украшено ярким лунным светом, можно провести сравнительный анализ: оценить, как Луна взаимодействует с окружающими звездами, какие особенности видны на её поверхности при разных фазах, и даже понаблюдать за эффектами атмосферного преломления света. Это событие особенно ценно для начинающих астрономов, а также для профессионалов, интересующихся динамикой небесных тел", – отмечает Кирилл Козлов.

https://ria.ru/20250205/polnolunie-1997577154.html

https://ria.ru/20250116/luna-1994040513.html

https://ria.ru/20250403/kosmos-2009081642.html

https://ria.ru/20250403/nasa-2009010047.html

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Артем Смирнов

луна, земля, полнолуние, россия, астрономия