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Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/politolog-2020751014.html
Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины
Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025
Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины
Россия на переговорах с Украиной хочет достичь соглашения для обеспечения коллективной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог, профессор... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T21:43:00+03:00
2025-06-03T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир мединский
сергей лавров
владимир путин
нато
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МОНТЕВИДЕО, 3 июн - РИА Новости. Россия на переговорах с Украиной хочет достичь соглашения для обеспечения коллективной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог, профессор Шанхайского университета Серхио Родригес Гельфенштейн. "(Речь идет о том, чтобы - ред.) сесть за стол переговоров и достичь соглашения на основе опасений России относительно коллективной безопасности, которые являются теми же, что были высказаны, когда началась специальная военная операция. Это не изменилось", - сказал агентству эксперт. Политолог, написавший книгу "НАТО против мира: конфликт на Украине как выражение меняющейся эпохи", добавил, что для прекращения конфликта необходимо остановить постоянный поток оружия, технологий, разведданных и материально-технических ресурсов, которые альянс продолжает поставлять на Киеву. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
https://ria.ru/20250602/fidan-2020553535.html
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, сергей лавров, владимир путин, нато, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины

Политолог Гельфенштейн: Россия на переговорах с Украиной хочет достичь мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 3 июн - РИА Новости. Россия на переговорах с Украиной хочет достичь соглашения для обеспечения коллективной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог, профессор Шанхайского университета Серхио Родригес Гельфенштейн.
"(Речь идет о том, чтобы - ред.) сесть за стол переговоров и достичь соглашения на основе опасений России относительно коллективной безопасности, которые являются теми же, что были высказаны, когда началась специальная военная операция. Это не изменилось", - сказал агентству эксперт.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В ООН оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
2 июня, 20:54
Политолог, написавший книгу "НАТО против мира: конфликт на Украине как выражение меняющейся эпохи", добавил, что для прекращения конфликта необходимо остановить постоянный поток оружия, технологий, разведданных и материально-технических ресурсов, которые альянс продолжает поставлять на Киеву.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Фидан оценил подход России и Украины на переговорах в Стамбуле
2 июня, 20:47
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Фидан заявил о согласии России и Украины по новому раунду переговоров
Вчера, 21:31
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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