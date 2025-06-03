https://ria.ru/20250603/politolog-2020751014.html

Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины

Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины - РИА Новости, 03.06.2025

Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины

Россия на переговорах с Украиной хочет достичь соглашения для обеспечения коллективной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог, профессор... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T21:43:00+03:00

2025-06-03T21:43:00+03:00

2025-06-03T21:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир мединский

сергей лавров

владимир путин

нато

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МОНТЕВИДЕО, 3 июн - РИА Новости. Россия на переговорах с Украиной хочет достичь соглашения для обеспечения коллективной безопасности, выразил мнение в беседе с РИА Новости политолог, профессор Шанхайского университета Серхио Родригес Гельфенштейн. "(Речь идет о том, чтобы - ред.) сесть за стол переговоров и достичь соглашения на основе опасений России относительно коллективной безопасности, которые являются теми же, что были высказаны, когда началась специальная военная операция. Это не изменилось", - сказал агентству эксперт. Политолог, написавший книгу "НАТО против мира: конфликт на Украине как выражение меняющейся эпохи", добавил, что для прекращения конфликта необходимо остановить постоянный поток оружия, технологий, разведданных и материально-технических ресурсов, которые альянс продолжает поставлять на Киеву. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, Мединский заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Украиной. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

https://ria.ru/20250602/fidan-2020553535.html

https://ria.ru/20250603/ukraina-2020750150.html

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