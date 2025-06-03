https://ria.ru/20250603/poezdki-2020641516.html

Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"

Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке" - РИА Новости, 03.06.2025

Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"

Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:42:00+03:00

2025-06-03T12:42:00+03:00

2025-06-03T12:42:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ивантеевка

мострансавто

пушкино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152408/30/1524083019_0:17:1197:690_1920x0_80_0_0_86216fac6ce325d04936df2e8f2890af.png

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Самым популярным маршрутом среди учащихся стал №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" — более 234 тысяч поездок за учебный год. В "Мострансавто" выделили топ-3 подразделения по объему перевозок на всех маршрутах: МАП № 12 в Ногинске — более 3,2 миллиона поездок, МАП № 10 в Королеве — свыше 2,2 миллиона операций, МАП № 11 в Балашихе — более 1,9 миллиона трансакций. В мае этого года студенты и школьники совершили свыше 2,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто".

https://ria.ru/20250521/troyka-2018304992.html

московская область (подмосковье)

ивантеевка

пушкино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ивантеевка, мострансавто, пушкино