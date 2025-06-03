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Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке" - РИА Новости, 03.06.2025
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Новости Подмосковья
 
12:42 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/poezdki-2020641516.html
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке" - РИА Новости, 03.06.2025
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"
Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:42:00+03:00
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новости подмосковья
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ивантеевка
мострансавто
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Самым популярным маршрутом среди учащихся стал №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" — более 234 тысяч поездок за учебный год. В "Мострансавто" выделили топ-3 подразделения по объему перевозок на всех маршрутах: МАП № 12 в Ногинске — более 3,2 миллиона поездок, МАП № 10 в Королеве — свыше 2,2 миллиона операций, МАП № 11 в Балашихе — более 1,9 миллиона трансакций. В мае этого года студенты и школьники совершили свыше 2,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто".
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московская область (подмосковье), ивантеевка, мострансавто, пушкино
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Мострансавто, Пушкино
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"

Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 миллиона поездок на автобусе по "Стрелке"

© Фото : МострансавтоАвтобус компании Мострансавто
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фото : Мострансавто
Автобус компании Мострансавто
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
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21 мая, 17:39
Самым популярным маршрутом среди учащихся стал №22 "станция ПушкиноИвантеевка (микрорайон Детская)" — более 234 тысяч поездок за учебный год. В "Мострансавто" выделили топ-3 подразделения по объему перевозок на всех маршрутах: МАП № 12 в Ногинске — более 3,2 миллиона поездок, МАП № 10 в Королеве — свыше 2,2 миллиона операций, МАП № 11 в Балашихе — более 1,9 миллиона трансакций.
В мае этого года студенты и школьники совершили свыше 2,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИвантеевкаМострансавтоПушкино
 
 
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