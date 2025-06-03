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Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке" - РИА Новости, 03.06.2025
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"
Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T12:42:00+03:00
2025-06-03T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Школьники и студенты Подмосковья совершили более 22,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто" с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. Самым популярным маршрутом среди учащихся стал №22 "станция Пушкино – Ивантеевка (микрорайон Детская)" — более 234 тысяч поездок за учебный год. В "Мострансавто" выделили топ-3 подразделения по объему перевозок на всех маршрутах: МАП № 12 в Ногинске — более 3,2 миллиона поездок, МАП № 10 в Королеве — свыше 2,2 миллиона операций, МАП № 11 в Балашихе — более 1,9 миллиона трансакций. В мае этого года студенты и школьники совершили свыше 2,3 миллиона поездок по картам "Стрелка" учащегося и учащегося сельской местности в автобусах "Мострансавто".
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ивантеевка, Мострансавто, Пушкино
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 млн поездок на автобусе по "Стрелке"
Учащиеся Подмосковья совершили 22,3 миллиона поездок на автобусе по "Стрелке"