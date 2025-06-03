https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html

В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали

В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали - РИА Новости, 03.06.2025

В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали

Житель пермского Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб, возбуждено дело о теракте,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:30:00+03:00

2025-06-03T09:30:00+03:00

2025-06-03T10:43:00+03:00

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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Житель пермского Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб, возбуждено дело о теракте, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, житель Соликамска поджег две базовые станции сотовой связи, действуя по указанию иностранного гражданина, который может иметь отношение к украинским спецслужбам. "Пресечена противоправная деятельность уроженца города Соликамск Пермского края, совершившего действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт", ведется расследование. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250321/novosibirsk-2006395953.html

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Поджог станции сотовой связи в Соликамске Житель пермского Соликамска поджег 2 станции сотовой связи, снимая это на видео. Мужчина задержан, возможно, он действовал по указке украинских кураторов, возбуждено дело о теракте, сообщили в УФСБ по региону. 2025-06-03T09:30 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пермский край, россия, соликамск, происшествия