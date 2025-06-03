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В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали - РИА Новости, 03.06.2025
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09:30 03.06.2025 (обновлено: 10:43 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/podzheg-2020596427.html
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали - РИА Новости, 03.06.2025
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали
Житель пермского Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб, возбуждено дело о теракте,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:30:00+03:00
2025-06-03T10:43:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пермский край
россия
соликамск
происшествия
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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Житель пермского Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб, возбуждено дело о теракте, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, житель Соликамска поджег две базовые станции сотовой связи, действуя по указанию иностранного гражданина, который может иметь отношение к украинским спецслужбам. "Пресечена противоправная деятельность уроженца города Соликамск Пермского края, совершившего действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт", ведется расследование. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250321/novosibirsk-2006395953.html
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Поджог станции сотовой связи в Соликамске
Житель пермского Соликамска поджег 2 станции сотовой связи, снимая это на видео. Мужчина задержан, возможно, он действовал по указке украинских кураторов, возбуждено дело о теракте, сообщили в УФСБ по региону.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пермский край, россия, соликамск, происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Пермский край, Россия, Соликамск, Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег две сотовые станции, его задержали

Мужчина задержан за поджог двух сотовых станций в Пермском крае, заведено дело

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ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Житель пермского Соликамска задержан за поджог двух станций сотовой связи, мужчина мог действовать по указанию украинских спецслужб, возбуждено дело о теракте, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, житель Соликамска поджег две базовые станции сотовой связи, действуя по указанию иностранного гражданина, который может иметь отношение к украинским спецслужбам.
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21 марта, 10:34
"Пресечена противоправная деятельность уроженца города Соликамск Пермского края, совершившего действия террористического характера с целью устрашения населения и дестабилизации деятельности органов власти", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ "Террористический акт", ведется расследование. Фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пермский крайРоссияСоликамскПроисшествия
 
 
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