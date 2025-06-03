https://ria.ru/20250603/podrostok-2020722616.html

Подросток в Ростове Великом влез на памятник и ругался матом

Подросток в Ростове Великом влез на памятник и ругался матом - РИА Новости, 03.06.2025

Подросток в Ростове Великом влез на памятник и ругался матом

Полиция в Ярославской области планирует привлечь к ответственности за мелкое хулиганство 17-летнего жителя Ростова Великого за то, что он на спор с друзьями... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:05:00+03:00

2025-06-03T18:05:00+03:00

2025-06-03T18:08:00+03:00

ростов

россия

ярославская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Полиция в Ярославской области планирует привлечь к ответственности за мелкое хулиганство 17-летнего жителя Ростова Великого за то, что он на спор с друзьями влез на памятник потомку Юрия Долгорукого и выкрикивал нецензурные фразы, сообщило УМВД по региону. Ранее соцсетях появилось видео, на котором ночью неизвестный молодой человек взобрался на памятник князю Василько, установленный в центре Ростова Великого. Также по данному факту в полицию поступило заявление от представителя городской администрации. "Сотрудниками ОМВД России "Ростовский" при содействии общественников установлена личность 17-летнего молодого человека: по имеющимся данным, в ночное время гражданин залез на постамент в сквере и демонстративно высказывал нецензурные фразы. Несовершеннолетний объяснил свои действия тем, что поспорил с друзьями", - говорится в сообщении. В отношении подростка полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Согласно КоАП, санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот рублей до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Памятник был установлен в Ростове год назад в рамках благоустройства территории. По данным с сайта городской администрации, князь Василько (Василий) – потомок Юрия Долгорукого, внук князя Всеволода VI Большое гнездо. Когда родился князь Василий (1208 год), его отец княжил в Ростове. В Ростове прошло детство князя, а в восьмилетнем возрасте удел перешел к нему. Князь Василько участвовал во многих походах. В 1238 году татарам удалось неожиданным маневром окружить русскую армию, в сражении князь Василько был захвачен в плен и приведен в ставку Батыя, где его принуждали отказаться от христианской веры. Князь с гневом отверг такое предложение, и его убили. Тогда князю не было и 30 лет. Его тело, как и тело князя Юрия, было привезено в Ростов и предано погребению под сводами соборной церкви.

https://ria.ru/20250527/podzhog-2019329502.html

https://ria.ru/20250517/pamyatnik-2017559765.html

ростов

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ростов, россия, ярославская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)