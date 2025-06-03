https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020719505.html

Более 3,2 тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье

Более 3,2 тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье - РИА Новости, 03.06.2025

Более 3,2 тысячи уроков по безопасности на ж/д путях провели в Подмосковье

Более 3,2 тысячи открытых уроков, посвященных безопасности на железной дороге, провели с начала года в учебных заведениях Подмосковья, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:52:00+03:00

2025-06-03T17:52:00+03:00

2025-06-03T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Более 3,2 тысячи открытых уроков, посвященных безопасности на железной дороге, провели с начала года в учебных заведениях Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Занятия проходят в интерактивном формате: специалисты рассказывают школьникам о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а затем проверяют усвоение материала с помощью контрольных вопросов. "Летние каникулы — время, когда подростки часто выезжают за город. Родителям важно напоминать детям правила безопасности на железной дороге. Мы вместе с администрациями городских округов, ОАО "РЖД", АО "Центральная ППК" и транспортной полицией продолжаем проводить специальные мероприятия для школьников. На этих уроках еще раз напоминаем правила безопасности на железной дороге. С начала года в регионе проведено более 3,2 тысячи открытых уроков", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба. В ведомстве призвали родителей научить детей быть внимательными у железной дороги: не пользоваться телефоном и не слушать музыку в наушниках, стоять на платформе на безопасном расстоянии от ее края. Также школьникам нужно напоминать, что переходить ж/д пути нужно только в специально оборудованных местах на зеленый сигнал светофора и убедившись, что поезда поблизости нет. Подростков также необходимо предупреждать об опасности "зацепинга": эта практика не только нарушает закон, но и грозит несчастными случаями.

https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020660477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ржд