https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020660477.html

Более 120 новых игровых площадок установят в Подмосковье

Более 120 новых игровых площадок установят в Подмосковье - РИА Новости, 03.06.2025

Более 120 новых игровых площадок установят в Подмосковье

В этом году планируют установить 123 новых детских игровых площадок, а еще на 612 площадках заменят устаревшее оборудование, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:08:00+03:00

2025-06-03T14:08:00+03:00

2025-06-03T14:08:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

подольск

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В этом году планируют установить 123 новых детских игровых площадок, а еще на 612 площадках заменят устаревшее оборудование, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. В регионе продолжается активная работа по развитию детской инфраструктуры в рамках губернаторской программы благоустройства. Работы уже начаты на 15 площадках, из которых семь успешно открыты для посещения. "В этом году мы планируем установить 735 детских игровых площадок, которые будут интересны как малышам, так и детям постарше. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу. Особое внимание уделяем безопасности: используем резиновое покрытие, устанавливаем освещение и видеонаблюдение, а также ограждаем площадки и размещаем скамейки и урны. Сами игровые комплексы будут изготовлены из высококачественных материалов", — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Торжественное открытие семи новых игровых площадок прошло 1 июня, в День защиты детей. Новые объекты расположены в разных муниципалитетах региона: одна площадка появилась в Наро-Фоминске, четыре — в Подольске и две — в Домодедове. Все новые площадки оснащены современным травмобезопасным покрытием и разнообразными игровыми элементами, которые подходят для детей разных возрастов. Особое внимание уделяется безопасности и развитию малышей: игровые комплексы выполнены из высококачественных материалов и способствуют как физическому, так и интеллектуальному развитию.

https://ria.ru/20250603/poezdki-2020641516.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), наро-фоминск, подольск, михаил хайкин