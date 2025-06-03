https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020639372.html

Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 03.06.2025

Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:35:00+03:00

2025-06-03T12:35:00+03:00

2025-06-03T12:35:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество зарегистрированных самозанятых выросло на 71,5 тысячи человек с начала текущего года. По состоянию на сегодня общий показатель числа самозанятых в Московской области составляет 916 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона. Согласно сообщению, самозанятые жители региона занимаются деятельностью в различных областях, включая строительство, торговлю, автомобильные перевозки, образовательную сферу, услуги индустрии красоты и информационно-коммуникационные услуги.

https://ria.ru/20250527/obrascheniya-2019296523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), самозанятые