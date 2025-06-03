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Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 03.06.2025
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Твой бизнес
 
12:35 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/podmoskove-2020639372.html
Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье - РИА Новости, 03.06.2025
Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье
Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:35:00+03:00
2025-06-03T12:35:00+03:00
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Количество зарегистрированных самозанятых выросло на 71,5 тысячи человек с начала текущего года. По состоянию на сегодня общий показатель числа самозанятых в Московской области составляет 916 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона. Согласно сообщению, самозанятые жители региона занимаются деятельностью в различных областях, включая строительство, торговлю, автомобильные перевозки, образовательную сферу, услуги индустрии красоты и информационно-коммуникационные услуги.
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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), самозанятые
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), самозанятые
Свыше 900 тысяч самозанятых зарегистрировано в Подмосковье

Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число самозанятых в Подмосковье достигло отметки в 916 тысяч человек, сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Количество зарегистрированных самозанятых выросло на 71,5 тысячи человек с начала текущего года. По состоянию на сегодня общий показатель числа самозанятых в Московской области составляет 916 тысяч человек", - сказала Зиновьева, слова которой приводятся пресс-службой мининвеста региона.
Согласно сообщению, самозанятые жители региона занимаются деятельностью в различных областях, включая строительство, торговлю, автомобильные перевозки, образовательную сферу, услуги индустрии красоты и информационно-коммуникационные услуги.
ЦУР Бизнес Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
ЦУР "Бизнес" Подмосковья отработал почти 27 тыс обращений предпринимателей
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)самозанятые
 
 
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