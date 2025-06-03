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В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020659430.html
В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025
В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле
Переговорный процесс в Стамбуле только начался, Владимир Мединский является помощником президента и возглавляет переговорную группу, это уже говорящая... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:06:00+03:00
2025-06-03T14:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
украина
владимир мединский
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле только начался, Владимир Мединский является помощником президента и возглавляет переговорную группу, это уже говорящая должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа только началась. (Владимир - ред.) Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию. Само по себе это уже говорящая должность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html
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россия, стамбул, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле

Песков: Мединский возглавляет делегацию на переговорах, которые только начались

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВторой раунд переговоров России и Украины
Второй раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Второй раунд переговоров России и Украины
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле только начался, Владимир Мединский является помощником президента и возглавляет переговорную группу, это уже говорящая должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Работа только началась. (Владимир - ред.) Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию. Само по себе это уже говорящая должность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
2 июня, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтамбулУкраинаВладимир МединскийДмитрий ПесковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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