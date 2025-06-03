https://ria.ru/20250603/peregovory-2020659430.html

В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле

В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 03.06.2025

В Кремле ответили на вопрос о работе Мединского на переговорах в Стамбуле

Переговорный процесс в Стамбуле только начался, Владимир Мединский является помощником президента и возглавляет переговорную группу, это уже говорящая... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:06:00+03:00

2025-06-03T14:06:00+03:00

2025-06-03T14:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

украина

владимир мединский

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Переговорный процесс в Стамбуле только начался, Владимир Мединский является помощником президента и возглавляет переговорную группу, это уже говорящая должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Работа только началась. (Владимир - ред.) Мединский является помощником президента и возглавляет нашу делегацию. Само по себе это уже говорящая должность", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу помощника президента РФ Владимира Мединского на переговорах в Стамбуле. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

россия

стамбул

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, стамбул, украина, владимир мединский, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле