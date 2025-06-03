СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом
Синьхуа: переговоры РФ и Украины завершились скромным, но конкретным прогрессом
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий, передает во вторник китайское агентство Синьхуа.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
"Украинская и российская делегации достигли скромного, но конкретного прогресса в возобновленных мирных переговоров в Стамбуле в понедельник, породив осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий за счет расширенных гуманитарных мер, включая крупнейший обмен пленными с начала конфликта", - пишет агентство во вторник в своем материале, посвященном второму раунду переговоров в Стамбуле.
Агентство также отметило слова Мединского о том, что его предварительная встреча с главой украинской делегации Рустемом Умеровым помогла подготовить почву для переговоров в понедельник.