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СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом - РИА Новости, 03.06.2025
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11:59 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/peregovory-2020629399.html
СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом
СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом
Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T11:59:00+03:00
2025-06-03T11:59:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
рустем умеров
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий, передает во вторник китайское агентство Синьхуа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. "Украинская и российская делегации достигли скромного, но конкретного прогресса в возобновленных мирных переговоров в Стамбуле в понедельник, породив осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий за счет расширенных гуманитарных мер, включая крупнейший обмен пленными с начала конфликта", - пишет агентство во вторник в своем материале, посвященном второму раунду переговоров в Стамбуле. Агентство также отметило слова Мединского о том, что его предварительная встреча с главой украинской делегации Рустемом Умеровым помогла подготовить почву для переговоров в понедельник.
https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020525230.html
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом

Синьхуа: переговоры РФ и Украины завершились скромным, но конкретным прогрессом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий, передает во вторник китайское агентство Синьхуа.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
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"Украинская и российская делегации достигли скромного, но конкретного прогресса в возобновленных мирных переговоров в Стамбуле в понедельник, породив осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий за счет расширенных гуманитарных мер, включая крупнейший обмен пленными с начала конфликта", - пишет агентство во вторник в своем материале, посвященном второму раунду переговоров в Стамбуле.
Агентство также отметило слова Мединского о том, что его предварительная встреча с главой украинской делегации Рустемом Умеровым помогла подготовить почву для переговоров в понедельник.
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В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийРустем УмеровВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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