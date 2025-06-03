https://ria.ru/20250603/peregovory-2020629399.html

СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом

СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: встреча Москвы и Киева завершилась скромным, но конкретным прогрессом

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:59:00+03:00

2025-06-03T11:59:00+03:00

2025-06-03T11:59:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

владимир мединский

рустем умеров

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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ПЕКИН, 3 июн - РИА Новости. Второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился скромным, но конкретным прогрессом, дав осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий, передает во вторник китайское агентство Синьхуа. Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. "Украинская и российская делегации достигли скромного, но конкретного прогресса в возобновленных мирных переговоров в Стамбуле в понедельник, породив осторожные надежды на возможное ослабление боевых действий за счет расширенных гуманитарных мер, включая крупнейший обмен пленными с начала конфликта", - пишет агентство во вторник в своем материале, посвященном второму раунду переговоров в Стамбуле. Агентство также отметило слова Мединского о том, что его предварительная встреча с главой украинской делегации Рустемом Умеровым помогла подготовить почву для переговоров в понедельник.

https://ria.ru/20250602/stambul-2020554088.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020525230.html

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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле