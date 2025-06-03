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В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов
В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов - РИА Новости, 03.06.2025
В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:20:00+03:00
2025-06-03T10:20:00+03:00
2025-06-03T10:20:00+03:00
общество
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии. "Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".
https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов
ЛДПР направила в кабмин проект по отмене социальной пенсии для иностранцев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России
не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии.
"Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке.
По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".