https://ria.ru/20250603/pensiya-2020602571.html

В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов - РИА Новости, 03.06.2025

В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:20:00+03:00

2025-06-03T10:20:00+03:00

2025-06-03T10:20:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии. "Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране", - подчеркивается в пояснительной записке. По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: "Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия".

https://ria.ru/20250602/patent-2020368768.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр