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В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно - РИА Новости, 03.06.2025
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно
Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:45:00+03:00
2025-06-03T14:45:00+03:00
2025-06-03T16:16:00+03:00
общество
россия
пенсии
социальный фонд россии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда."Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", — говорится в публикации.Другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников, добавили в Соцфонде.Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.
https://ria.ru/20250602/iyun-1866411376.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, пенсии, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсии, Социальный фонд России
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно
Пенсионерам, получающим пенсию с 12 по 15 июня, выплатят ее досрочно