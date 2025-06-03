https://ria.ru/20250603/pensii-2020670736.html

В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно - РИА Новости, 03.06.2025

В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:45:00+03:00

2025-06-03T14:45:00+03:00

2025-06-03T16:16:00+03:00

общество

россия

пенсии

социальный фонд россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600841024_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_e885a35b37ff03d557f938dc089e26d4.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда."Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", — говорится в публикации.Другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников, добавили в Соцфонде.Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.

https://ria.ru/20250602/iyun-1866411376.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, пенсии, социальный фонд россии