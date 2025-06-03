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В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно - РИА Новости, 03.06.2025
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14:45 03.06.2025 (обновлено: 16:16 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/pensii-2020670736.html
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно - РИА Новости, 03.06.2025
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно
Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:45:00+03:00
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общество
россия
пенсии
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда.&quot;Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных&quot;, — говорится в публикации.Другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников, добавили в Соцфонде.Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.
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общество, россия, пенсии, социальный фонд россии
Общество, Россия, Пенсии, Социальный фонд России
В Соцфонде рассказали, кто в июне получит пенсию досрочно

Пенсионерам, получающим пенсию с 12 по 15 июня, выплатят ее досрочно

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пенсионерам, которые получают пенсию с 12-го по 15-е число, в июне ее выплатят досрочно, сообщается в Telegram-канале Социального фонда.
«

"Из-за длинных выходных, приуроченных к празднованию Дня России, часть пенсионеров получит выплату досрочно. Если дата выплаты пенсии попадает на нерабочие дни с 12 по 15 июня, то средства будут перечислены до праздничных выходных", — говорится в публикации.

Другие выплаты, которые приходили вместе с пенсией, тоже перечислят до праздников, добавили в Соцфонде.
Там уточнили, что это распространяется на все виды пенсии — страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности.
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