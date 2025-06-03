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Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 03.06.2025
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18:13 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/palestina-2020723104.html
Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией
Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 03.06.2025
Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией
Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса и защиты ее народа, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:13:00+03:00
2025-06-03T18:13:00+03:00
в мире
палестина
россия
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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БЕЙРУТ, 3 июн – РИА Новости. Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса и защиты ее народа, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Росийско-палестинские отношения исторически сильные и крепкие во всех областях… Россия признает Государство Палестина, и мы в значительной степени полагаемся на роль России как постоянного члена Совета Безопасности и как страны с мировым влиянием в поддержке палестинского вопроса", - сообщил аль-Хабаш. В заявлении советник президента отметил, что приоритетной задачей в Палестине является защита палестинского народа и проекта палестинской государственности, подчеркнув недопустимость насильственного перемещения палестинцев с их земли. "Совместный правительственный комитет между Россией и Палестиной регулярно встречается для продвижения экономического и административного сотрудничества", - добавил Хабаш. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html
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в мире, палестина, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией

Советник президента Палестины назвал отношения с Россией крепкими

CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flagsФлаги Палестины
Флаги Палестины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
CC BY 2.0 / Joi / Palestinian flags
Флаги Палестины. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 3 июн – РИА Новости. Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса и защиты ее народа, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
"Росийско-палестинские отношения исторически сильные и крепкие во всех областях… Россия признает Государство Палестина, и мы в значительной степени полагаемся на роль России как постоянного члена Совета Безопасности и как страны с мировым влиянием в поддержке палестинского вопроса", - сообщил аль-Хабаш.
В заявлении советник президента отметил, что приоритетной задачей в Палестине является защита палестинского народа и проекта палестинской государственности, подчеркнув недопустимость насильственного перемещения палестинцев с их земли.
"Совместный правительственный комитет между Россией и Палестиной регулярно встречается для продвижения экономического и административного сотрудничества", - добавил Хабаш.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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В миреПалестинаРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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