https://ria.ru/20250603/palestina-2020723104.html

Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией

Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией - РИА Новости, 03.06.2025

Советник президента Палестины оценил уровень отношений с Россией

Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса и защиты ее народа, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:13:00+03:00

2025-06-03T18:13:00+03:00

2025-06-03T18:13:00+03:00

в мире

палестина

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израиль

биньямин нетаньяху

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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БЕЙРУТ, 3 июн – РИА Новости. Палестина полагается на роль России в содействии решению палестинского вопроса и защиты ее народа, заявил в интервью РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Росийско-палестинские отношения исторически сильные и крепкие во всех областях… Россия признает Государство Палестина, и мы в значительной степени полагаемся на роль России как постоянного члена Совета Безопасности и как страны с мировым влиянием в поддержке палестинского вопроса", - сообщил аль-Хабаш. В заявлении советник президента отметил, что приоритетной задачей в Палестине является защита палестинского народа и проекта палестинской государственности, подчеркнув недопустимость насильственного перемещения палестинцев с их земли. "Совместный правительственный комитет между Россией и Палестиной регулярно встречается для продвижения экономического и административного сотрудничества", - добавил Хабаш. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике Минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в секторе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250603/gaza-2020708054.html

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в мире, палестина, россия, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году