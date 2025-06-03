https://ria.ru/20250603/ovchinskiy-2020616993.html

Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации

Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации - РИА Новости, 03.06.2025

Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации

В районе Ивановское на востоке Москвы расселили пять домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:55:00+03:00

2025-06-03T12:55:00+03:00

2025-06-03T12:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В районе Ивановское на востоке Москвы расселили пять домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На сегодня по программе реновации в районе Ивановское расселение затронуло 11 домов старого жилого фонда, пять из них уже полностью расселены. Около 1 тысячи жителей отпраздновали новоселье в двух новостройках на Зеленом проспекте и в одной на улице Молостовых", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.По его словам, всего в Ивановском в рамках реновации планируется расселить 21 дом, в новые квартиры смогут переехать около 4 тысяч человек.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250601/ovchinskiy-2020352049.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы