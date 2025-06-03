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Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации - РИА Новости, 03.06.2025
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12:55 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/ovchinskiy-2020616993.html
Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации
Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации - РИА Новости, 03.06.2025
Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации
В районе Ивановское на востоке Москвы расселили пять домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T12:55:00+03:00
2025-06-03T12:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В районе Ивановское на востоке Москвы расселили пять домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."На сегодня по программе реновации в районе Ивановское расселение затронуло 11 домов старого жилого фонда, пять из них уже полностью расселены. Около 1 тысячи жителей отпраздновали новоселье в двух новостройках на Зеленом проспекте и в одной на улице Молостовых", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.По его словам, всего в Ивановском в рамках реновации планируется расселить 21 дом, в новые квартиры смогут переехать около 4 тысяч человек.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Ивановском расселили пять домов по программе реновации

Овчинский: в районе Ивановское в Москве расселили пять домов в рамках реновации

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В районе Ивановское на востоке Москвы расселили пять домов в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"На сегодня по программе реновации в районе Ивановское расселение затронуло 11 домов старого жилого фонда, пять из них уже полностью расселены. Около 1 тысячи жителей отпраздновали новоселье в двух новостройках на Зеленом проспекте и в одной на улице Молостовых", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
По его словам, всего в Ивановском в рамках реновации планируется расселить 21 дом, в новые квартиры смогут переехать около 4 тысяч человек.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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