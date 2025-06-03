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Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 03.06.2025
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23:08 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/orban-2020756272.html
Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан
Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан - РИА Новости, 03.06.2025
Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан
Для Евросоюза вступление Украины в сообщество является хорошей сделкой в проигранной войне, но европейцам это принесет вред, поскольку Киев "высосет" все... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:08:00+03:00
2025-06-03T23:08:00+03:00
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Для Евросоюза вступление Украины в сообщество является хорошей сделкой в проигранной войне, но европейцам это принесет вред, поскольку Киев "высосет" все деньги, которые могли бы пойти на развитие европейской экономики, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое покрытие ущерба и хорошая сделка посреди проигранной войны. Но эта сделка причинит вред европейским семьям. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", - написал Орбан в соцсети Facebook*. Он подчеркнул, что "бюрократам всё равно, куда пойдут деньги европейцев: в Дебрецен или Харьков, Варшаву или Киев, Братиславу или Львов". "Но для нас это не всё равно! Мы несем ответственность за венгерские семьи, венгерских предпринимателей и венгерских фермеров. Через десять лет я не смогу ответить перед своей совестью и перед собой, своими внуками или страной, если я не сделаю сейчас все, чтобы защитить Венгрию и ЕС от горячечного бреда Брюсселя о вступлении Украины", - отметил венгерский премьер, призвав граждан страны принять участие в опросе о вступлении Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает. Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество. В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250603/orban-2020577789.html
https://ria.ru/20250602/ukraina-2020525230.html
https://ria.ru/20250530/evrosojuz-2020084843.html
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз
Киев высосет все деньги из экономики, если вступит в ЕС, заявил Орбан

Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз навредило бы его экономике

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 3 июн - РИА Новости. Для Евросоюза вступление Украины в сообщество является хорошей сделкой в проигранной войне, но европейцам это принесет вред, поскольку Киев "высосет" все деньги, которые могли бы пойти на развитие европейской экономики, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: политическое покрытие ущерба и хорошая сделка посреди проигранной войны. Но эта сделка причинит вред европейским семьям. Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на усиление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт, заявил Орбан
Вчера, 01:54
Он подчеркнул, что "бюрократам всё равно, куда пойдут деньги европейцев: в Дебрецен или Харьков, Варшаву или Киев, Братиславу или Львов".
"Но для нас это не всё равно! Мы несем ответственность за венгерские семьи, венгерских предпринимателей и венгерских фермеров. Через десять лет я не смогу ответить перед своей совестью и перед собой, своими внуками или страной, если я не сделаю сейчас все, чтобы защитить Венгрию и ЕС от горячечного бреда Брюсселя о вступлении Украины", - отметил венгерский премьер, призвав граждан страны принять участие в опросе о вступлении Киева.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ЕС хотят в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о присоединении к сообществу. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что политическое решение о полноценном начале в 2025 году переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС уже принято, но Венгрия это не поддерживает.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Сийярто провел телефонный разговор с Лавровым по переговорам в Стамбуле
2 июня, 18:25
Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Евросоюз рискует исчезнуть, как Атлантида, считает венгерский министр
30 мая, 23:49
 
В миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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