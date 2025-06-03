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В Омске произошло секундное отключение света - РИА Новости, 03.06.2025
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22:03 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/omsk-2020752421.html
В Омске произошло секундное отключение света
В Омске произошло секундное отключение света - РИА Новости, 03.06.2025
В Омске произошло секундное отключение света
Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме,... РИА Новости, 03.06.2025
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происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. "Пару часов назад в нескольких районах города было зафиксировано секундное отключение электричества. Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - написал губернатор. Хоценко добавил, что запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления.
https://ria.ru/20250603/zaporozhe-2020738444.html
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Секундное отключение света в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения
Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение идет штатно, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
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происшествия, омск, виталий хоценко, россия
Происшествия, Омск, Виталий Хоценко, Россия
В Омске произошло секундное отключение света

Хоценко: в Омске из-за скачков напряжения произошло секундное отключение света

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале.
"Пару часов назад в нескольких районах города было зафиксировано секундное отключение электричества. Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - написал губернатор.
Хоценко добавил, что запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления.
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