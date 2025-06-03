https://ria.ru/20250603/omsk-2020752421.html

В Омске произошло секундное отключение света

В Омске произошло секундное отключение света - РИА Новости, 03.06.2025

В Омске произошло секундное отключение света

Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме,... РИА Новости, 03.06.2025

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происшествия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщил губернатор Виталий Хоценко в Telegram-канале. "Пару часов назад в нескольких районах города было зафиксировано секундное отключение электричества. Причиной стали скачки напряжения, из-за которых вышел из строя разрядник 110 кВ на ТЭЦ-5. Сейчас электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме", - написал губернатор. Хоценко добавил, что запуск генерирующего оборудования начат и будет продолжен до полного восстановления.

https://ria.ru/20250603/zaporozhe-2020738444.html

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Секундное отключение света в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения Секундное отключение света было зафиксировано в нескольких районах Омска из-за скачков напряжения, сейчас электроснабжение идет штатно, сообщил губернатор Виталий Хоценко. 2025-06-03T22:03 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, виталий хоценко, россия