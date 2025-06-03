https://ria.ru/20250603/novgorod-2020700580.html

В Нижнем Новгороде трех человек осудили за гибель пассажира яхты

В Нижнем Новгороде трех человек осудили за гибель пассажира яхты - РИА Новости, 03.06.2025

В Нижнем Новгороде трех человек осудили за гибель пассажира яхты

Трое жителей Нижнего Новгорода - предприниматель, владелец яхт и шкипер - осуждены за гибель пассажира парусной яхты на Волге в непогоду, сообщила Приволжская... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:48:00+03:00

2025-06-03T16:48:00+03:00

2025-06-03T16:48:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Трое жителей Нижнего Новгорода - предприниматель, владелец яхт и шкипер - осуждены за гибель пассажира парусной яхты на Волге в непогоду, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Суд установил, что в июле 2023 года предприниматель и владелец спортивных парусных яхт модели "Ракета 610" незаконно предоставляли платные услуги по катанию пассажиров в акватории реки Волга в Нижнем Новгороде. К управлению одной из яхт обвиняемые допустили подростка (шкипера), не обладавшего необходимой квалификацией и навыками. "Не обеспечив пассажиров спасательными жилетами, без проведения их инструктажа по правилам поведения на воде, допустив превышение разрешенного количества пассажиров на одной яхте и проигнорировав оповещения служб спасения о резком ухудшении погодных условий, обвиняемые выпустили четыре яхты в акваторию реки Волга. В результате нарушения правил эксплуатации судна произошло опрокидывание парусной яхты в районе с сильным течением, один из пассажиров утонул", - говорится в сообщении. Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода признал двоих подсудимых виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 238 УК РФ), еще одного – в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ). "С учетом позиции государственного обвинителя Нижегородской транспортной прокуратуры суд назначил наказания предпринимателю в виде принудительных работ на срок 1 год 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного, владельцу яхт - в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10% из заработной платы осужденного, шкиперу – лишение свободы условно на срок 2 года, с испытательным сроком 1 год", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250603/voditel-2020595349.html

https://ria.ru/20250603/cheboksary-2020641376.html

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происшествия, нижний новгород, россия