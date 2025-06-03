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Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области

Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025

Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области

Глава Минцифры Максут Шадаев и первый вице-премьер Денис Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области "Нижний 2035". РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T09:58:00+03:00

2025-06-03T09:58:00+03:00

2025-06-03T10:01:00+03:00

нижегородская область

максут шадаев

денис мантуров

технологии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев и первый вице-премьер Денис Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области "Нижний 2035". На стенде были представлен хоккейный корт с воротами. Каждая из шайб представляет из себя один из проектов развития региона. Когда шайба попадает в ворота, на цифровом экране появляется презентация проекта. Члены российского правительства забили две шайбы в ворота и прослушали две презентации.

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижегородская область, максут шадаев, денис мантуров, технологии