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Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025
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09:58 03.06.2025 (обновлено: 10:01 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/nizhniy-2020599126.html
Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области
Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области - РИА Новости, 03.06.2025
Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области
Глава Минцифры Максут Шадаев и первый вице-премьер Денис Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области "Нижний 2035". РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T09:58:00+03:00
2025-06-03T10:01:00+03:00
нижегородская область
максут шадаев
денис мантуров
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев и первый вице-премьер Денис Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области "Нижний 2035". На стенде были представлен хоккейный корт с воротами. Каждая из шайб представляет из себя один из проектов развития региона. Когда шайба попадает в ворота, на цифровом экране появляется презентация проекта. Члены российского правительства забили две шайбы в ворота и прослушали две презентации.
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нижегородская область, максут шадаев, денис мантуров, технологии
Нижегородская область, Максут Шадаев, Денис Мантуров, Технологии
Шадаев и Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области

Шадаев и Мантуров ознакомились с презентациями проектов Нижегородской области

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМаксут Шадаев
Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев и первый вице-премьер Денис Мантуров сыграли "в хоккей" в павильоне Нижегородской области "Нижний 2035".
На стенде были представлен хоккейный корт с воротами. Каждая из шайб представляет из себя один из проектов развития региона. Когда шайба попадает в ворота, на цифровом экране появляется презентация проекта.
Члены российского правительства забили две шайбы в ворота и прослушали две презентации.
 
Нижегородская областьМаксут ШадаевДенис МантуровТехнологии
 
 
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