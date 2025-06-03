https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020735559.html

СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев

СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев - РИА Новости, 03.06.2025

СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев

Нынешний кабмин Нидерландов будет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, выборы ожидаются уже после летних каникул, сообщает телерадиокомпания NOS. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T19:14:00+03:00

2025-06-03T19:14:00+03:00

2025-06-03T19:21:00+03:00

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партия свободы

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Нынешний кабмин Нидерландов будет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, выборы ожидаются уже после летних каникул, сообщает телерадиокомпания NOS."Временный кабинет министров, скорее всего, будет оставаться у власти еще несколько месяцев в ожидании выборов и последующего формирования новой коалиции", - говорится в сообщении телекомпании.В прошлый раз между падением правительства во главе с бывшим премьером Марком Рютте и приведением к присяге нового кабмина прошел почти год."Избирательный совет должен установить дату для выборов в палату представителей (нижнюю палату парламента - ред.) В любом случае, это произойдет после летних каникул", - отмечает NOS.Летние каникулы у парламента Нидерландов в 2025 году продлятся до 1 сентября.Как сообщил королевский дворец, король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу. Премьер Нидерландов Дик Схоф ранее во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html

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в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы