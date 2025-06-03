Рейтинг@Mail.ru
СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 03.06.2025 (обновлено: 19:21 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020735559.html
СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев
СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев - РИА Новости, 03.06.2025
СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев
Нынешний кабмин Нидерландов будет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, выборы ожидаются уже после летних каникул, сообщает телерадиокомпания NOS. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T19:14:00+03:00
2025-06-03T19:21:00+03:00
в мире
нидерланды
герт вилдерс
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145445/83/1454458309_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_a53e3925cbc67f57da90ac19d3791dcb.jpg
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Нынешний кабмин Нидерландов будет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, выборы ожидаются уже после летних каникул, сообщает телерадиокомпания NOS."Временный кабинет министров, скорее всего, будет оставаться у власти еще несколько месяцев в ожидании выборов и последующего формирования новой коалиции", - говорится в сообщении телекомпании.В прошлый раз между падением правительства во главе с бывшим премьером Марком Рютте и приведением к присяге нового кабмина прошел почти год."Избирательный совет должен установить дату для выборов в палату представителей (нижнюю палату парламента - ред.) В любом случае, это произойдет после летних каникул", - отмечает NOS.Летние каникулы у парламента Нидерландов в 2025 году продлятся до 1 сентября.Как сообщил королевский дворец, король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу. Премьер Нидерландов Дик Схоф ранее во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020694497.html
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145445/83/1454458309_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e70ddedbae7bd0434d62feca9c54b064.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Партия Свободы
СМИ: правительство Нидерландов останется у власти еще на несколько месяцев

NOS: парламентские выборы в Нидерландах могут пройти осенью

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЗдание парламента Нидерландов
Здание парламента Нидерландов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Здание парламента Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Нынешний кабмин Нидерландов будет выполнять свои обязанности еще несколько месяцев, выборы ожидаются уже после летних каникул, сообщает телерадиокомпания NOS.
"Временный кабинет министров, скорее всего, будет оставаться у власти еще несколько месяцев в ожидании выборов и последующего формирования новой коалиции", - говорится в сообщении телекомпании.
Лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Нидерландах разочарованы решением Вилдерса выйти из правящей коалиции
Вчера, 13:24
В прошлый раз между падением правительства во главе с бывшим премьером Марком Рютте и приведением к присяге нового кабмина прошел почти год.
"Избирательный совет должен установить дату для выборов в палату представителей (нижнюю палату парламента - ред.) В любом случае, это произойдет после летних каникул", - отмечает NOS.
Летние каникулы у парламента Нидерландов в 2025 году продлятся до 1 сентября.
Как сообщил королевский дворец, король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу. Премьер Нидерландов Дик Схоф ранее во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Нидерландах предложили сформировать правительство меньшинства
Вчера, 11:57
 
В миреНидерландыГерт ВилдерсПартия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала