https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020728809.html
Король Нидерландов принял отставку министров из Партии свободы
Король Нидерландов принял отставку министров из Партии свободы - РИА Новости, 03.06.2025
Король Нидерландов принял отставку министров из Партии свободы
Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу, говорится в... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:31:00+03:00
2025-06-03T18:31:00+03:00
2025-06-03T19:05:00+03:00
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу, говорится в заявлении королевского дома."Король по рекомендации премьер-министра предоставил немедленное освобождение от должности министрам и государственным секретарям, выдвинутых в кабмин Партией свободы (PVV)", - говорится в заявлении, которое распространил королевский дом.Как отмечается в заявлении, речь идет о пяти министрах – вице-премьере и министре здравоохранения, социального обеспечения и спорта Флер Агеме, министре экономики Дирке Бельярце, министре внешней торговли и сотрудничества в целях развития Рейнет Клевер, министре по вопросам убежища и миграции Марьёлейн Фабер и министре инфраструктуры и водного хозяйства Барри Мадленере; а также четырех госсекретарях.Что касается премьер-министра Дика Схофа и других министров и государственных секретарей, то их король попросил продолжить работу.Премьер Нидерландов ранее объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции.Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html
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нидерланды, в мире, партия свободы, герт вилдерс
Нидерланды, В мире, Партия Свободы, Герт Вилдерс
Король Нидерландов принял отставку министров из Партии свободы
Королевский дом Нидерландов принял отставку министров из Партии свободы
ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, которая вышла из коалиции, остальных попросил продолжать работу, говорится в заявлении королевского дома.
"Король по рекомендации премьер-министра предоставил немедленное освобождение от должности министрам и государственным секретарям, выдвинутых в кабмин Партией свободы (PVV)", - говорится в заявлении, которое распространил королевский дом.
Как отмечается в заявлении, речь идет о пяти министрах – вице-премьере и министре здравоохранения, социального обеспечения и спорта Флер Агеме, министре экономики Дирке Бельярце, министре внешней торговли и сотрудничества в целях развития Рейнет Клевер, министре по вопросам убежища и миграции Марьёлейн Фабер и министре инфраструктуры и водного хозяйства Барри Мадленере; а также четырех госсекретарях.
Что касается премьер-министра Дика Схофа и других министров и государственных секретарей, то их король попросил продолжить работу.
Премьер Нидерландов
ранее объявил, что кабмин подает в отставку после решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса
выйти из правящей коалиции.
Во вторник Вилдерс заявил, что его партия выходит из правящей коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Сформированная в мае 2024 года после переговоров, которые длились почти полгода, правящая коалиция в Нидерландах состояла из четырех партий - Партии свободы (PVV), Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC) и Фермерско-гражданского движения (BBB).
Вилдерс 26 мая представил план по ужесточению миграционной политики, который состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Однако коалиционные партии не поддержали план Вилдерса, заявив, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.