https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020694497.html

В Нидерландах предложили сформировать правительство меньшинства

В Нидерландах предложили сформировать правительство меньшинства - РИА Новости, 03.06.2025

В Нидерландах предложили сформировать правительство меньшинства

Лидер входящей в правящую коалицию Нидерландов партии "Новый общественный договор" (NSC) Николин ван Вроонховен после решения лидера Правой партии (PVV) Герта... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T11:57:00+03:00

2025-06-03T16:25:00+03:00

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партия свободы

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию Нидерландов партии "Новый общественный договор" (NSC) Николин ван Вроонховен после решения лидера Правой партии (PVV) Герта Вилдерса выйти из коалиции предложила рассмотреть возможность формирования правительства меньшинства. "Это (кабмин меньшинства) не является нежелательным. Это пусть и не самый простой способ заниматься политикой, однако это способ гарантировать, что весь парламент будет вовлечен в работу", - цитирует ван Вроонховен телерадиокомпания NOS. Во вторник лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Он уже проинформировал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что министры из его партии покидают кабмин. План Вилдерса, представленный на прошлой неделе, состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Коалиционные партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - не поддержали новый план Вилдерса, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. В середине мая 2024 года четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. После долгих обсуждений коалиция выбрала на пост премьера беспартийного деятеля Дика Схофа, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и приступил к исполнению своих обязанностей. Коалиционное соглашение содержало десять основных положений, среди которых были планы по ужесточению миграционной политики. Вилдерс неоднократно заявлял о том, что коалиция будет стремиться к реализации "самых строгих мер по предоставлению убежища за всю историю". Тем не менее, как показали данные Центрального статистического бюро страны (CBS) в мае этого года, за последний год чистый прирост населения Нидерландов за счет мигрантов составил более 130 тысяч человек, что сопоставимо с численностью населения таких городов, как Маастрихт или Лейден. В этой связи Вилдерс решил разработать новый план жестких мер.

https://ria.ru/20250603/vilders-2020692388.html

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020690092.html

https://ria.ru/20250531/rossiya-2020142637.html

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в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы