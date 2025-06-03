https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020690092.html

В Нидерландах призвали провести новые парламентские выборы

В Нидерландах призвали провести новые парламентские выборы - РИА Новости, 03.06.2025

В Нидерландах призвали провести новые парламентские выборы

Лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Франс Тиммерманс заявил о необходимости провести новые... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T12:43:00+03:00

2025-06-03T12:43:00+03:00

2025-06-03T16:11:00+03:00

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Франс Тиммерманс заявил о необходимости провести новые парламентские выборы в стране. Во вторник лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Он уже проинформировал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что министры из его партии покидают кабмин. Действующая правящая коалиция может прекратить свое существование. "Нидерланды уже год находятся в состоянии застоя, в то время как в Европе идет война, и люди очень обеспокоены своим будущим... Нидерланды заслуживают правительства, которое объединяет людей и работает плечом к плечу над реальными решениями. Настало время выборов, мы готовы к ним", - написал Тиммерманс в соцсети Х. Коалиционные партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - ранее не поддержали новый план Вилдерса, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. План Вилдерса, представленный на прошлой неделе, состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Во вторник днем Совет министров проведет экстренное заседание, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшая судьба нынешней правящей коалиции. Как отмечала телерадиокомпания NOS, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение работы нынешнего кабинета министров в качестве временного. Затем ожидается, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф попросит короля Виллема-Александра об отставке правительства.

https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, европа, франс тиммерманс, герт вилдерс