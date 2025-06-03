https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686916.html

В Нидерландах разочарованы решением Вилдерса выйти из правящей коалиции

В Нидерландах разочарованы решением Вилдерса выйти из правящей коалиции - РИА Новости, 03.06.2025

В Нидерландах разочарованы решением Вилдерса выйти из правящей коалиции

Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) заявила, что разочарована решением лидера Правой партии (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:24:00+03:00

2025-06-03T13:24:00+03:00

2025-06-03T16:04:00+03:00

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герт вилдерс

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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Нидерландская правая партия "Форум за демократию" (FvD) заявила, что разочарована решением лидера Правой партии (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции, так как считает, что у него был реальный шанс улучшить систему по предоставлению убежища в стране. "Форум за демократию" очень разочарован тем, что Вилдерс вышел из коалиции... Вилдерс мог бы что-то сделать для улучшения системы предоставления убежища и миграции. Впервые за десятилетия в правительстве Нидерландов появилась партия, которая по крайней мере поставила перед собой четкую цель - положить конец массовой иммиграции", - говорится в заявлении партии в соцсети Х. По мнению партии, своим выходом из коалиции Вилдерс упустил "эту уникальную возможность". Во вторник лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил, что его партия выходит из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики. Он уже проинформировал премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о том, что министры из его партии покидают кабмин. Совет министров Нидерландов проведет днем экстренное заседание, в ходе которого будет обсуждаться дальнейшая судьба нынешней правящей коалиции. План Вилдерса, представленный на прошлой неделе, состоял из десяти пунктов, в числе которых полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. Коалиционные партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - не поддержали новый план Вилдерса, так как они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. В середине мая 2024 года четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. После долгих обсуждений коалиция выбрала на пост премьера беспартийного деятеля Дика Схофа, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и приступил к исполнению своих обязанностей.

https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686217.html

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Ольга Фомченкова

в мире, нидерланды, герт вилдерс