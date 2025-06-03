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Партия свободы покинула правящую коалицию Нидерландов - РИА Новости, 03.06.2025
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10:51 03.06.2025 (обновлено: 16:07 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/niderlandy-2020686217.html
Партия свободы покинула правящую коалицию Нидерландов
Партия свободы покинула правящую коалицию Нидерландов - РИА Новости, 03.06.2025
Партия свободы покинула правящую коалицию Нидерландов
Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил в соцсети Х, что его партия покидает правящую коалицию Нидерландов после того, как ее члены не поддержали его... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:51:00+03:00
2025-06-03T16:07:00+03:00
в мире
нидерланды
герт вилдерс
партия свободы
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил в соцсети Х, что его партия покидает правящую коалицию Нидерландов после того, как ее члены не поддержали его план по ужесточению миграционной политики, теперь коалиции грозит распад. "Никаких подписей под нашими планами по предоставлению убежища. Никаких корректировок в Рамочном соглашении. Партия свободы (PVV) покидает коалицию", - написал Вилдерс. Во вторник лидеры четырех входящих в коалицию партий в Нидерландах продолжили обсуждать предложенный ранее план Вилдерса из десяти пунктов по ужесточению миграционной политики. Лидеры других коалиционных партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC), "Фермерско-гражданского движения" (BBB) - не поддержали этот план, они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении. Как отмечает телерадиокомпания NOS, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение работы нынешнего кабинета министров в качестве временного, без министров из правой Партии свободы (PVV). Затем ожидается, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф попросит короля Виллема-Александра об отставке правительства. На прошлой неделе Вилдерс представил план по ужесточению миграционных мер, в числе которых - полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину. В середине мая 2024 года четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. После долгих обсуждений коалиция выбрала на пост премьера беспартийного деятеля Дика Схофа, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и приступил к исполнению своих обязанностей. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Для получения парламентского большинства партия должна была получить минимум 76 депутатских мест из 150. Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства, для формирования правительства необходимо было создать коалицию с участием нескольких партий. Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB.
https://ria.ru/20250531/rossiya-2020142637.html
https://ria.ru/20250223/demonstratsiya-2001151252.html
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в мире, нидерланды, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Партия свободы покинула правящую коалицию Нидерландов

Партия Вилдерса покидает правящую коалицию Нидерландов, теперь ей грозит распад

© AP Photo / Peter DejongЗдание парламента Нидерландов в Гааге
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Здание парламента Нидерландов в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил в соцсети Х, что его партия покидает правящую коалицию Нидерландов после того, как ее члены не поддержали его план по ужесточению миграционной политики, теперь коалиции грозит распад.
"Никаких подписей под нашими планами по предоставлению убежища. Никаких корректировок в Рамочном соглашении. Партия свободы (PVV) покидает коалицию", - написал Вилдерс.
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Во вторник лидеры четырех входящих в коалицию партий в Нидерландах продолжили обсуждать предложенный ранее план Вилдерса из десяти пунктов по ужесточению миграционной политики.
Лидеры других коалиционных партий - Народной партии за свободу и демократию (VVD), "Нового общественного договора" (NSC), "Фермерско-гражданского движения" (BBB) - не поддержали этот план, они считают, что необходимо реализовывать те меры по борьбе с миграцией, о которых партии договорились в коалиционном соглашении.
Как отмечает телерадиокомпания NOS, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение работы нынешнего кабинета министров в качестве временного, без министров из правой Партии свободы (PVV). Затем ожидается, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф попросит короля Виллема-Александра об отставке правительства.
На прошлой неделе Вилдерс представил план по ужесточению миграционных мер, в числе которых - полное закрытие границ для просителей убежища, привлечение армии для усиленного контроля на границах, приостановление воссоединения семей беженцев и ускорение возвращения сирийских беженцев на родину.
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В середине мая 2024 года четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. После долгих обсуждений коалиция выбрала на пост премьера беспартийного деятеля Дика Схофа, который до этого занимал пост генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов, а ранее - гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD). Новый кабмин Нидерландов во главе со Схофом 2 июля принес присягу королю страны Виллему-Александру и приступил к исполнению своих обязанностей.
Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. В них участвовали 26 партий. Явка избирателей составила 77,7%. Победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций. Его партия стала крупнейшей в палате представителей, получив 37 депутатских мест из 150.
Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест в парламенте, Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 24 депутатских кресла, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь.
Для получения парламентского большинства партия должна была получить минимум 76 депутатских мест из 150. Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства, для формирования правительства необходимо было создать коалицию с участием нескольких партий.
Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB.
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