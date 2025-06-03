https://ria.ru/20250603/natsproekt-2020730363.html
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу
Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:39:00+03:00
2025-06-03T18:39:00+03:00
2025-06-03T18:48:00+03:00
министерство финансов рф (минфин россии)
космос - риа наука
дмитрий баканов
роскосмос
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу."Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".
https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html
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министерство финансов рф (минфин россии), космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос
Министерство финансов РФ (Минфин России), Космос - РИА Наука, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу
Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 трлн рублей