https://ria.ru/20250603/natsproekt-2020730363.html

Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу

Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу - РИА Новости, 03.06.2025

Минфин одобрил финансирование нацпроекта по космосу

Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T18:39:00+03:00

2025-06-03T18:39:00+03:00

2025-06-03T18:48:00+03:00

министерство финансов рф (минфин россии)

космос - риа наука

дмитрий баканов

роскосмос

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн - РИА Новости. Минфин РФ одобрил запрошенное финансирование нацпроекта по космосу в размере 4,5 триллиона рублей, сообщил журналистам во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.Ранее гендиректор "Роскосмоса" представил национальный проект по космосу."Запрошено 4,5 триллиона. Это одобрено Минфином. Здесь никаких проблем нет. Спасибо огромное, нам пошли на встречу: добавили на космический атом", - сказал Баканов в ходе "ЦИПР-2025".

https://ria.ru/20250603/proekt-2020714057.html

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министерство финансов рф (минфин россии), космос - риа наука, дмитрий баканов, роскосмос