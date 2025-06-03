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На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине - РИА Новости, 03.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 03.06.2025 (обновлено: 17:55 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/nato-2020702573.html
На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине
На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине - РИА Новости, 03.06.2025
На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине
Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО. "Вот они и сошли с ума окончательно — более... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:53:00+03:00
2025-06-03T17:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
румыния
нато
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО. "Вот они и сошли с ума окончательно — более провокационного шага и не придумать", — написал один из комментаторов."В нынешнем виде Украине абсолютно не место в НАТО. Ни в коем случае", — отметил другой. "Это равносильно объявлению России войны. Большинство европейских политиков практически сумасшедшие и/или преступники. Государство буквально бросает нас один на один с насилием мигрантов. Ситуация тяжелая и для полицейских", — поделился мнением еще один из пользователей. "Ого, это клиентское государство не должно войти в НАТО", — заключили читатели. Накануне президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Никушор Дан в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы заявили о необратимости пути Украины в НАТО.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250603/tramp-2020656191.html
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в мире, украина, польша, румыния, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Румыния, НАТО

На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО.

"Вот они и сошли с ума окончательно — более провокационного шага и не придумать", — написал один из комментаторов.
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"В нынешнем виде Украине абсолютно не место в НАТО. Ни в коем случае", — отметил другой.

"Это равносильно объявлению России войны. Большинство европейских политиков практически сумасшедшие и/или преступники. Государство буквально бросает нас один на один с насилием мигрантов. Ситуация тяжелая и для полицейских", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Ого, это клиентское государство не должно войти в НАТО", — заключили читатели.

Накануне президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Никушор Дан в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы заявили о необратимости пути Украины в НАТО.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРумынияНАТО
 
 
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