https://ria.ru/20250603/nato-2020702573.html

На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине

На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине - РИА Новости, 03.06.2025

На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине

Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО. "Вот они и сошли с ума окончательно — более... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T16:53:00+03:00

2025-06-03T16:53:00+03:00

2025-06-03T17:55:00+03:00

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО. "Вот они и сошли с ума окончательно — более провокационного шага и не придумать", — написал один из комментаторов."В нынешнем виде Украине абсолютно не место в НАТО. Ни в коем случае", — отметил другой. "Это равносильно объявлению России войны. Большинство европейских политиков практически сумасшедшие и/или преступники. Государство буквально бросает нас один на один с насилием мигрантов. Ситуация тяжелая и для полицейских", — поделился мнением еще один из пользователей. "Ого, это клиентское государство не должно войти в НАТО", — заключили читатели. Накануне президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Никушор Дан в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы заявили о необратимости пути Украины в НАТО.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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