На Западе отреагировали на заявление Польши, Румынии и Литвы по Украине
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Читатели Exxpress раскритиковали совместное заявление Польши, Румынии и Литвы о принятии Украины в НАТО.
"Вот они и сошли с ума окончательно — более провокационного шага и не придумать", — написал один из комментаторов.
"Вот они и сошли с ума окончательно — более провокационного шага и не придумать", — написал один из комментаторов.
"В нынешнем виде Украине абсолютно не место в НАТО. Ни в коем случае", — отметил другой.
"Это равносильно объявлению России войны. Большинство европейских политиков практически сумасшедшие и/или преступники. Государство буквально бросает нас один на один с насилием мигрантов. Ситуация тяжелая и для полицейских", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Ого, это клиентское государство не должно войти в НАТО", — заключили читатели.
Накануне президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Никушор Дан в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы заявили о необратимости пути Украины в НАТО.
"Это равносильно объявлению России войны. Большинство европейских политиков практически сумасшедшие и/или преступники. Государство буквально бросает нас один на один с насилием мигрантов. Ситуация тяжелая и для полицейских", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Ого, это клиентское государство не должно войти в НАТО", — заключили читатели.
Накануне президенты Литвы, Польши и Румынии Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Никушор Дан в совместном заявлении глав прошедшего в Вильнюсе саммита с участием лидеров "Бухарестской девятки" и стран Северной Европы заявили о необратимости пути Украины в НАТО.
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