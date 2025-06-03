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В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 03.06.2025
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10:38 03.06.2025 (обновлено: 10:48 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/napadenie-2020605656.html
В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии
В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии - РИА Новости, 03.06.2025
В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии
Группа пьяных отдыхающих в кафе китайской кухни в Хабаровске напала на сотрудников Росгвардии при исполнении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T10:38:00+03:00
2025-06-03T10:48:00+03:00
происшествия
хабаровский край
хабаровск
россия
александр бастрыкин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Группа пьяных отдыхающих в кафе китайской кухни в Хабаровске напала на сотрудников Росгвардии при исполнении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 1 июня. Сотрудники Росгвардии прибыли на место по вызову о нарушении общественного порядка - сработала сигнализация. Возле кафе "Сунгари 27" на улице Уборевича пьяная компания выясняла отношения. "На попытке пресечь нарушение порядка стали оказывать сопротивление некоторые граждане в пьяном состоянии. Одна женщина ударила сотрудника по уху. Трое из активных нарушителей были задержаны и доставлены в отдел полиции", - рассказал он. На видео с потасовкой, снятом очевидцами, которое появилось в соцсетях, в драке участвуют человек семь: мужчины и женщины среднего возраста. Одна из женщин нападает на сотрудника со спины и наотмашь бьет его по лицу - в районе щеки и уха. Сотрудник пресек ее действия, подставив пистолет к виску и позже заключив нарушительницу в наручники. Как сообщил информированный источник РИА Новости, после инцидента сотрудник Росгвардии обратился за медпомощью в госпиталь, там у него обнаружили разрыв перепонки. Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом по Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянского С.Ю. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250531/peterburg-2020133107.html
https://ria.ru/20250424/podmoskove-2013260856.html
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происшествия, хабаровский край, хабаровск, россия, александр бастрыкин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Хабаровский край, Хабаровск, Россия, Александр Бастрыкин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии

В Хабаровске пьяная компания напала на прибывший по вызову наряд Росгвардии

© Сводка Хабаровск/TelegramНападение на сотрудников Росгвардии в Хабаровске
Нападение на сотрудников Росгвардии в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Сводка Хабаровск/Telegram
Нападение на сотрудников Росгвардии в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Группа пьяных отдыхающих в кафе китайской кухни в Хабаровске напала на сотрудников Росгвардии при исполнении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 1 июня. Сотрудники Росгвардии прибыли на место по вызову о нарушении общественного порядка - сработала сигнализация. Возле кафе "Сунгари 27" на улице Уборевича пьяная компания выясняла отношения.
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"На попытке пресечь нарушение порядка стали оказывать сопротивление некоторые граждане в пьяном состоянии. Одна женщина ударила сотрудника по уху. Трое из активных нарушителей были задержаны и доставлены в отдел полиции", - рассказал он.
На видео с потасовкой, снятом очевидцами, которое появилось в соцсетях, в драке участвуют человек семь: мужчины и женщины среднего возраста. Одна из женщин нападает на сотрудника со спины и наотмашь бьет его по лицу - в районе щеки и уха. Сотрудник пресек ее действия, подставив пистолет к виску и позже заключив нарушительницу в наручники.
Как сообщил информированный источник РИА Новости, после инцидента сотрудник Росгвардии обратился за медпомощью в госпиталь, там у него обнаружили разрыв перепонки.
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Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом по Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянского С.Ю. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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