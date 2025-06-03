В Хабаровске пьяная компания напала в кафе на сотрудников Росгвардии
В Хабаровске пьяная компания напала на прибывший по вызову наряд Росгвардии
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Группа пьяных отдыхающих в кафе китайской кухни в Хабаровске напала на сотрудников Росгвардии при исполнении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел в ночь на 1 июня. Сотрудники Росгвардии прибыли на место по вызову о нарушении общественного порядка - сработала сигнализация. Возле кафе "Сунгари 27" на улице Уборевича пьяная компания выясняла отношения.
"На попытке пресечь нарушение порядка стали оказывать сопротивление некоторые граждане в пьяном состоянии. Одна женщина ударила сотрудника по уху. Трое из активных нарушителей были задержаны и доставлены в отдел полиции", - рассказал он.
На видео с потасовкой, снятом очевидцами, которое появилось в соцсетях, в драке участвуют человек семь: мужчины и женщины среднего возраста. Одна из женщин нападает на сотрудника со спины и наотмашь бьет его по лицу - в районе щеки и уха. Сотрудник пресек ее действия, подставив пистолет к виску и позже заключив нарушительницу в наручники.
Как сообщил информированный источник РИА Новости, после инцидента сотрудник Росгвардии обратился за медпомощью в госпиталь, там у него обнаружили разрыв перепонки.
В Подмосковье арестовали мужчину, ударившего ножом полицейского
24 апреля, 17:53
Как сообщает СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, Северным межрайонным следственным отделом по Хабаровску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ по Хабаровскому краю и ЕАО Белянского С.Ю. доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.