Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии Ле-Кернс говорил, что воевал ради забавы
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ликвидированный во время боевых действий на Украине наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он воюет ради забавы, выяснило РИА Новости.
Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко ранее написал в соцсети X о том, что Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине.
На своей странице в социальной сети Facebook* наемник называет себя любителем видеоигр, оружия, аниме, фитнеса и "боевых действий ради забавы" (Warfighting for fun). После последнего увлечения Ле-Кернс поставил смеющийся смайлик.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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