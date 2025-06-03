Рейтинг@Mail.ru
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы - РИА Новости, 03.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:27 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/naemnik-2020757862.html
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы - РИА Новости, 03.06.2025
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы
Ликвидированный во время боевых действий на Украине наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он воюет ради забавы, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T23:27:00+03:00
2025-06-03T23:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
новая зеландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ликвидированный во время боевых действий на Украине наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он воюет ради забавы, выяснило РИА Новости. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко ранее написал в соцсети X о том, что Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине. На своей странице в социальной сети Facebook* наемник называет себя любителем видеоигр, оружия, аниме, фитнеса и "боевых действий ради забавы" (Warfighting for fun). После последнего увлечения Ле-Кернс поставил смеющийся смайлик. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250601/ssha-2020282844.html
https://ria.ru/20250531/danija-2020102339.html
новая зеландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, новая зеландия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Новая Зеландия
Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии говорил, что воевал ради забавы

Убитый наемник ВСУ из Новой Зеландии Ле-Кернс говорил, что воевал ради забавы

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ликвидированный во время боевых действий на Украине наемник ВСУ из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он воюет ради забавы, выяснило РИА Новости.
Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко ранее написал в соцсети X о том, что Ле-Кернс, предположительно, был ликвидирован во время боевых действий на Украине.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Американский наемник пожаловался на отсутствие правового статуса на Украине
1 июня, 14:34
На своей странице в социальной сети Facebook* наемник называет себя любителем видеоигр, оружия, аниме, фитнеса и "боевых действий ради забавы" (Warfighting for fun). После последнего увлечения Ле-Кернс поставил смеющийся смайлик.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Суд в июне рассмотрит заочное дело наемницы из Дании Йоргенсен
31 мая, 08:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныНовая Зеландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала