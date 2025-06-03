В Хабаровске началось строительство Дальневосточного художественного музея
Губернатор Демешин дал старт строительству ДВХМ в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяГубернатор Хабароского края Дмитрий Демешин и председатель наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров во время закладки памятной капсулы в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Губернатор Хабароского края Дмитрий Демешин и председатель наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Руслан Байсаров во время закладки памятной капсулы в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске
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ХАБАРОВСК, 3 июн - РИА Новости. Дан старт строительству Дальневосточного художественного музея (ДВХМ) в Хабаровске, в его основание заложена памятная капсула, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин.
"В истории Хабаровска начинается новая веха! Дан старт строительству современного здания Дальневосточного художественного музея. Памятную капсулу в его основание мы заложили вместе с председателем наблюдательного совета АО "Бамтоннельстрой-Мост" Русланом Байсаровым", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
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Губернатор напомнил, что проект органично совмещён со строительством объединённой набережной, которую планируется сдать практически в те же сроки, что и музей - в 2028 году. Местом для нового здания ДВХМ выбрана площадка вблизи Спасо-Преображенского кафедрального собора, на берегу Амура. Музей в новых стенах станет настоящим общественно-культурным центром города, центром притяжения жителей Хабаровска и туристов, сообщил также Демешин.
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяПамятная капсула в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Памятная капсула в честь начала строительства Дальневосточного художественного музея в Хабаровске
"Уникальное сооружение площадью более 24 тысяч квадратных метра - часть мастер-плана Хабаровска, утверждённого нашим президентом. Проект реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и содействии Минвостокразвития России с помощью механизма дальневосточной концессии", - отметил глава региона.
Внутри обновленного музея разместятся экспозиционные и лекционные залы, читальные и выставочные пространства, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также коворкинг и творческое пространство.
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По данным руководителя проекта строительства ДВХМ АО "Бамтоннельстрой-Мост" Романа Крапивина, специалисты группы компаний приступили к подготовке территории: производят земляные работы, устраивают внутренние проезды, а также устанавливают ограждение по периметру. Это позволит приступить к выносу тепловых и электрических сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения сразу после получения положительного заключения госэкспертизы проектной документации первого подготовительного этапа работ.
ДВХМ – крупнейший музей изобразительного искусства на Дальнем Востоке. За время своего существования, а это почти 94 года, музей сменил несколько адресов, но так и не получил возможности представить своим посетителям шедевры мировой художественной культуры в полном объеме из-за нехватки площадей. На сегодняшний день коллекция музея насчитывает более 17 тысяч уникальных экспонатов, включающих произведения изобразительного искусства авторов с мировым именем: Репина, Шишкина, Левитана, Куинджи, Айвазовского и многих других, сообщает правительство региона.