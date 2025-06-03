https://ria.ru/20250603/muftiy-2020713001.html

Все 25 тысяч россиян уже находятся в хадже, сообщил муфтий

Все 25 тысяч россиян уже находятся в хадже, сообщил муфтий - РИА Новости, 03.06.2025

Все 25 тысяч россиян уже находятся в хадже, сообщил муфтий

Все 25 тысяч россиян, согласно квоте в этом году, уже находятся в паломничестве в Саудовской Аравии, пять тысяч из них - участники СВО или их родственники,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:27:00+03:00

2025-06-03T17:27:00+03:00

2025-06-03T17:27:00+03:00

религия

мекка

саудовская аравия

медина

религия

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Все 25 тысяч россиян, согласно квоте в этом году, уже находятся в паломничестве в Саудовской Аравии, пять тысяч из них - участники СВО или их родственники, рассказал заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, председатель Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. Видеомост Мекка - Москва - Санкт-Петербург - Симферополь, посвященный хаджу и Курбан-байраму проходит во вторник в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Мы благодарим администрацию президента, правительство Российской Федерации, министерство иностранных дел, которые помогли нашим российским паломникам взять нашу полноценную квоту: 25 тысяч российских мусульман сегодня уже прибыли на эти святые земли, чтобы совершать обряды паломничества, хаджа… Мы сейчас находимся в Мекке, завтра переселяемся в палаточный городок, в долину Мина, где с завтрашнего дня паломники начнут совершать основные обряды хаджа. Главный день хаджа - день Арафа - в этом году попадает на 5 июня - мы должны посвятить его молитвам", - сказал муфтий Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня". По его словам, около 5 тысяч из российских паломников - связаны с СВО, это либо участники, либо члены семей воинов. "Многие паломники, особенно те, чьи родные и близкие сегодня связаны с специальной военной операцией, молятся о победе, о скорейшем прекращении кровопролития, чтобы те, кто сегодня защищает нашу Отчизну, вернулись живыми к своим родным и близким. Мы молимся за тех, кто сейчас находятся в госпиталях и больницах, чтобы Всевышний Аллах дал им скорейшее исцеление и излечение. Молимся за нашу страну, за нашего президента и за всех наших граждан. Самое главное, чтобы мы дальше укрепляли наш национальный, межрелигиозный мир", - заключил муфтий Аббясов. Хадж - один из пяти столпов ислама, представляет собой паломничество в Мекку и Медину (Саудовская Аравия). Согласно вероучению, каждый мусульманин должен совершить хадж хотя бы раз в жизни. Хадж совершают в определенное время по мусульманскому календарю, в 2025 году паломничество проходит в начале июня. После его завершения отмечается один из двух главных исламских праздников - Ид аль-Адха (Курбан-байрам). В отличие от хаджа, умру – малое паломничество в Мекку и Медину – можно совершать в любое время года.

https://ria.ru/20250515/khadzh-1800471339.html

https://ria.ru/20250603/kurban-bayram-1800665351.html

https://ria.ru/20250526/khadzh-2019091671.html

мекка

саудовская аравия

медина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мекка, саудовская аравия, медина, религия