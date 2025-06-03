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На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 03.06.2025
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17:45 03.06.2025 (обновлено: 17:50 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/most-2020717912.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 03.06.2025
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:45:00+03:00
2025-06-03T17:50:00+03:00
россия
республика крым
крымский мост
севастополь
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 16.23 мск во вторник."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
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россия, республика крым, крымский мост, севастополь, безопасность
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Севастополь, Безопасность
На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Движение по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт более 2 часов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 16.23 мск во вторник.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
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Вчера, 15:51
 
РоссияРеспублика КрымКрымский мостСевастопольБезопасность
 
 
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