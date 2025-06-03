https://ria.ru/20250603/most-2020717912.html
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 03.06.2025
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T17:45:00+03:00
2025-06-03T17:45:00+03:00
2025-06-03T17:50:00+03:00
россия
республика крым
крымский мост
севастополь
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_2d8b95c9b4b34b88abe5c58ef4f09d9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 16.23 мск во вторник."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931154498_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b099d721e8780fda5209135abe8fb5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, крымский мост, севастополь, безопасность
Россия, Республика Крым, Крымский мост, Севастополь, Безопасность
На Крымском мосту восстановили движение транспорта
Движение по Крымскому мосту возобновлено, он был перекрыт более 2 часов