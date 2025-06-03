https://ria.ru/20250603/most-2020717912.html

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

На Крымском мосту восстановили движение транспорта - РИА Новости, 03.06.2025

На Крымском мосту восстановили движение транспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T17:45:00+03:00

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республика крым

крымский мост

севастополь

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен через 2 часа 20 минут после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в 16.23 мск во вторник."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250603/fsb-2020684126.html

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республика крым

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россия, республика крым, крымский мост, севастополь, безопасность