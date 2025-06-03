https://ria.ru/20250603/moskva-2020697638.html
В Москве осудили банду, обманом переписавшую на себя 24 квартиры
В Москве осудили банду, обманом переписавшую на себя 24 квартиры - РИА Новости, 03.06.2025
В Москве осудили банду, обманом переписавшую на себя 24 квартиры
Члены банды, обманом заполучившие 24 квартиры в Москве, а также похищавшие деньги умерших и похищавшие людей, осуждены на сроки от 8 до 23 лет лишения свободы,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T16:38:00+03:00
2025-06-03T16:38:00+03:00
2025-06-03T16:39:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Члены банды, обманом заполучившие 24 квартиры в Москве, а также похищавшие деньги умерших и похищавшие людей, осуждены на сроки от 8 до 23 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе столичного главка СК РФ. "Приговором суда им назначено наказание от 8 до 23 лет лишения свободы с отбыванием в колониях различного режима", - говорится в сообщении. По информации телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы, Мосгорсуд вынес приговор семерым фигурантам. Ранее пресс-служба столичного главка СК РФ сообщала о завершении расследования дела, фигуранты которого причинили имущественный вред на сумму более 260 миллионов рублей. По данным следствия, с 2011 по 2019 год организатор и участники создали преступную группу для получения нелегального дохода от преступлений с недвижимостью. Они привлекли соучастников, которые изготавливали поддельные документы. Злоумышленники завладели 24 квартирами в Москве, одной квартирой и двумя земельными участками в Московской области, попытались оформить право собственности еще на две квартиры в Москве, похитили со счетов пяти умерших граждан деньги, а также совершили сделки с имуществом, заведомо приобретенным преступным путем. Кроме того, для реализации своего преступного умысла они похитили 4 собственников квартир. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем); п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека); ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) - 24 эпизода; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество); п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) - 21 эпизод. В отношении пяти участников преступного сообщества судом уже были вынесены обвинительные приговоры. Один из организаторов объявлен в международный розыск.
https://ria.ru/20250531/moskva-2020091351.html
https://ria.ru/20250520/pensioner-2018040233.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
В Москве осудили банду, обманом переписавшую на себя 24 квартиры
Члены банды, обманом заполучившие 24 квартиры в Москве, получили от 8 до 23 лет