https://ria.ru/20250603/moskva-2020644466.html

Объем производства деревянных изделий в Москве вырос на 31,5%

Объем производства деревянных изделий в Москве вырос на 31,5% - РИА Новости, 03.06.2025

Объем производства деревянных изделий в Москве вырос на 31,5%

Объем производства изделий из дерева в Москве увеличился на 31,5% за первые три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T13:00:00+03:00

2025-06-03T13:00:00+03:00

2025-06-03T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

производство

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Объем производства изделий из дерева в Москве увеличился на 31,5% за первые три месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, в Москве выпускают широкий ассортимент подобной продукции – от дверей и лестниц до мебели, отделочных материалов и другой востребованной продукции."Город активно развивает производственный потенциал для удовлетворения потребностей москвичей в качественной потребительской продукции. За первые три месяца 2025 года объем производства деревянных изделий вырос на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен повышенным спросом жителей столицы на экологичные и энергоэффективные решения", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, московские компании внедряют в производстве инновационные технологии и увеличивают ассортимент товаров. В первом квартале этого года компании, которые специализируются на производстве деревянных изделий, реализовали продукцию на сумму свыше 5,4 миллиарда рублей.Мебельная фабрика INTERIO GRAND использует передовые технологии и экологичные материалы для создания продукции. В ассортименте компании – лестницы и двери разных стилей, шкафы, а также кресла, диваны и кровати. В ассортименте присутствуют декоративные стеновые панели, кухонные гарнитуры, полки, столы и стеллажи.Современные методы обработки древесины позволяют создавать сложные конструкции и детали, достигая высокой точности благодаря применению современного оборудования и роботизированных систем. Компания сочетает дерево с другими экологически чистыми материалами.В первом квартале этого года объем отгрузки продукции составил около 50 миллионов рублей. В течение 2025 года компания планирует сохранить прошлогодний уровень производства, а также начать строительство нового производственного комплекса площадью 10 тысяч квадратных метров.Другая московская компания ArtBarnWood специализируется на производстве изделий из загорелого на солнце дерева, которое также называют восстановленным или амбарным. Используя этот материал, она создает элементы для домашнего интерьера.По словам генерального директора компании Анны-Юлии Макаровой, в ассортименте компании представлены деревянные панели, амбарные доски, фальшбалки и двери, выполненные вручную с особым вниманием к качеству обработки. Продукция подходит для оформления интерьеров в различных стилях: лофт, рустик, шале, эко-стиле и индустриальном.Еще одна столичная компания представила на рынок умные беспроводные выключатели, с помощью которых можно управлять освещением, шторами, отоплением и сценариями в системе умного дома. Они выполнены из стабилизированного массива ценных пород дерева с ручной отделкой.Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. В Москве действует более 4,5 тысячи промпредприятий, где трудятся более 750 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 150 технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов. Промышленникам доступно более 20 системных инструментов, которые не только стимулируют рост объемов производства, но и создают благоприятную среду для привлечения инвестиций, модернизации оборудования и внедрения новейших технологий.

https://ria.ru/20250603/moskva-2020608683.html

https://ria.ru/20250602/moskva-2020323008.html

https://ria.ru/20250601/nabory-2020275572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , производство