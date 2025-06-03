Ефимов: в Головинском районе в рамках КРТ возведут жилой дом по реновации
Ефимов: в Головинском районе в рамках КРТ возведут дом для программы реновации
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Жилой дом в рамках комплексного развития территорий (КРТ) возведут в Головинском районе Москвы для целей программы реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В Головинском районе Северного административного округа Москвы по проекту КРТ появится современное и функциональное городское пространство. На отведенном под редевелопмент участке площадью 0,8 гектара построят жилой комплекс для реализации программы реновации общей площадью 22,8 тысячи квадратных метров, – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Сам участок располагается на Кронштадтском бульваре, 47, рядом с Кронштадтским сквером и станцией МЦК "Коптево".
Заммэра отметил, что на первых этажах домов расположатся социально-бытовые предприятия, которые необходимы жильцам в шаговой доступности. Среди них магазины, кафе, службы быта, пункты доставки товаров.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что на участке возведут жилой комплекс с общей площадью квартир около 14 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить жильем до 500 москвичей.