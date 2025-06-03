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Эксперты предупредили о популярных мошеннических схемах в июне - РИА Новости, 03.06.2025
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06:23 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moshenniki-2020584556.html
Эксперты предупредили о популярных мошеннических схемах в июне
Эксперты предупредили о популярных мошеннических схемах в июне - РИА Новости, 03.06.2025
Эксперты предупредили о популярных мошеннических схемах в июне
Мошенники в июне используют множество схем, среди них фальшивые выплаты ко Дню защиты детей, летние "подработки" с обманом, фальшивые путевки в детские лагеря,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T06:23:00+03:00
2025-06-03T06:23:00+03:00
общество
технологии
avito
лаборатория касперского
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники в июне используют множество схем, среди них фальшивые выплаты ко Дню защиты детей, летние "подработки" с обманом, фальшивые путевки в детские лагеря, поддельные QR-коды в парках, рассказали РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Мошенники рассылают сообщения о "специальных выплатах" семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в Telegram-канал для "оформления" через поддельные госпорталы", - предупреждают эксперты. Что касается фейковых подработок, то здесь схема выглядит следующим образом: в соцсетях и на Avito появляются вакансии с высокой зарплатой без опыта (например, "менеджер по продвижению"). Жертве предлагают открыть счет в банке или передать логин/пароль от онлайн-банка для "начисления зарплаты". "Романтические аферы в соцсетях. Мошенники создают фальшивые профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на "билеты", "лечение" или "кризис в бизнесе". Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков", - советует "Мошеловка". Еще одной распространенной схемой мошенничества является схема с арендой велосипедов и самокатов. Мошенники создают фальшивые объявления об аренде велосипедов/самокатов (часто через соцсети или Avito), просят предоплату за "бронирование" на карту или через сомнительные платежные системы, после чего исчезают, а техника так и не появляется. "Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей, завлекают красивыми фотографиями и выгодными условиями. Собирают предоплату за несуществующие путевки. Проверьте лагерь в реестрах вашего региона. Почитайте отзывы. Не переводите деньги физическим лицам", - говорится в сообщении. Также в "Мошеловке" предупреждают о поддельных QR-кодах в парках. Наклейки с поддельными QR-кодами ведут на фишинговые сайты. "Сканируйте коды только через защищенные приложения (Kaspersky QR Scanner). Проверяйте URL (адрес сайта) перед вводом данных", - советуют эксперты. "Мошеловка" советует быть бдительными, проверять информацию на официальном портале. Не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Никогда не вводить данные карты или СНИЛС на сомнительных сайтах. Также избегать работодателей, требующих доступ к счетам. Проверять компанию через ФНС.
https://ria.ru/20250601/moshenniki-2020209780.html
https://ria.ru/20250529/afera-2019679761.html
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html
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общество, технологии, avito, лаборатория касперского, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Общество, Технологии, Avito, Лаборатория Касперского, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Эксперты предупредили о популярных мошеннических схемах в июне

Наиболее популярными схемами мошенников в июне станут подработки с обманом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мошенники в июне используют множество схем, среди них фальшивые выплаты ко Дню защиты детей, летние "подработки" с обманом, фальшивые путевки в детские лагеря, поддельные QR-коды в парках, рассказали РИА Новости эксперты платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Фальшивые выплаты ко Дню защиты детей. Мошенники рассылают сообщения о "специальных выплатах" семьям с детьми до 16 лет, ссылаясь на несуществующие госпрограммы. Предлагают перейти в Telegram-канал для "оформления" через поддельные госпорталы", - предупреждают эксперты.
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Что касается фейковых подработок, то здесь схема выглядит следующим образом: в соцсетях и на Avito появляются вакансии с высокой зарплатой без опыта (например, "менеджер по продвижению"). Жертве предлагают открыть счет в банке или передать логин/пароль от онлайн-банка для "начисления зарплаты".
"Романтические аферы в соцсетях. Мошенники создают фальшивые профили на сайтах знакомств, втираются в доверие и просят деньги на "билеты", "лечение" или "кризис в бизнесе". Не переводите деньги людям, которых не видели вживую. Проверяйте фото через поисковые системы. Блокируйте тех, кто избегает видеозвонков", - советует "Мошеловка".
Еще одной распространенной схемой мошенничества является схема с арендой велосипедов и самокатов. Мошенники создают фальшивые объявления об аренде велосипедов/самокатов (часто через соцсети или Avito), просят предоплату за "бронирование" на карту или через сомнительные платежные системы, после чего исчезают, а техника так и не появляется.
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"Мошенники создают поддельные сайты детских лагерей, завлекают красивыми фотографиями и выгодными условиями. Собирают предоплату за несуществующие путевки. Проверьте лагерь в реестрах вашего региона. Почитайте отзывы. Не переводите деньги физическим лицам", - говорится в сообщении.
Также в "Мошеловке" предупреждают о поддельных QR-кодах в парках. Наклейки с поддельными QR-кодами ведут на фишинговые сайты. "Сканируйте коды только через защищенные приложения (Kaspersky QR Scanner). Проверяйте URL (адрес сайта) перед вводом данных", - советуют эксперты.
"Мошеловка" советует быть бдительными, проверять информацию на официальном портале. Не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Никогда не вводить данные карты или СНИЛС на сомнительных сайтах. Также избегать работодателей, требующих доступ к счетам. Проверять компанию через ФНС.
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ОбществоТехнологииAvitoЛаборатория КасперскогоФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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