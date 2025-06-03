https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741173.html

Санду разрушает Молдавию ради Румынии, заявил советник главы Гагаузии

Санду разрушает Молдавию ради Румынии, заявил советник главы Гагаузии - РИА Новости, 03.06.2025

Санду разрушает Молдавию ради Румынии, заявил советник главы Гагаузии

Президент Молдавии Майя Санду нацелена на разрушение молдавской государственности и может покинуть страну, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости советник... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T20:03:00+03:00

2025-06-03T20:03:00+03:00

2025-06-03T20:10:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 июн– РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду нацелена на разрушение молдавской государственности и может покинуть страну, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости советник главы Гагаузии и общественный деятель автономии Михаил Влах. "Действия Санду в сфере внешней политики и экономических соглашений подрывают суверенитет страны, а поддержка ЛГБТ*-повестки и гражданство Румынии вызывают сомнения в её лояльности. Она поддерживает уничтожение молдавской государственности. Она отдает Румынии стратегические объекты: речной порт в Джурджулештах, железную дорогу, Кишиневский аэропорт. И сама давно готова к отъезду — у неё румынский паспорт и чемоданы у дверей", — сказал Влах. Общественный деятель также отметил, что при содействии партии "Действие и солидарность" , негласным лидером которой является Санду,б ыл организован массовый подвоз избирателей с румынскими паспортами во время голосования на президентских выборах в Румынии. "Порядка 158 тысяч граждан Молдавии с румынскими паспортами могли проголосовать дважды – сначала здесь на открывшихся участках, а затем в Румынии. Вот что происходит. Вот что должны проверять правоохранительные органы", - добавил Влах. На выборах президента Румынии во втором туре 18 мая победил мэр Бухареста Никушор Дан. Его соперник, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" Джеордже Симион обратился с жалобой в конституционный суд, утверждая, что выборы сфальсифицированы под влиянием иностранного государства. Суд отклонил это ходатайство как необоснованное. Голосование на втором туре выборов президента Румынии отличалось высокой активностью как внутри страны, так и среди диаспоры. За рубежом проголосовало более 1,6 миллиона румын - рекордный показатель для зарубежного голосования. Особенно высокая явка наблюдалась в соседней Молдавии, где число проголосовавших достигло порядка 140 тысяч человек. Ранее Симион заявлял о возможных фальсификациях на выборах и создал "горячую линию" для контроля за нарушениями. Его штаб также обвинял власти Молдавии в организации автобусов для подвоза избирателей, что было опровергнуто правоохранительными органами соседней страны. По итогам прошедших осенью прошлого года президентских выборов Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.* Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено.

https://ria.ru/20250602/vlah-2020573224.html

https://ria.ru/20250603/moldaviya-2020741498.html

https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html

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в мире, молдавия, румыния, гагаузия, майя санду, евросоюз