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Суд над Гуцул проходит с нарушениями, заявил оппозиционный блок "Победа" - РИА Новости, 03.06.2025
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18:08 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/moldavija-2020722903.html
Суд над Гуцул проходит с нарушениями, заявил оппозиционный блок "Победа"
Суд над Гуцул проходит с нарушениями, заявил оппозиционный блок "Победа" - РИА Новости, 03.06.2025
Суд над Гуцул проходит с нарушениями, заявил оппозиционный блок "Победа"
Судебный процесс в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит с многочисленными нарушениями, а также под давлением со стороны властей Молдавии, РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T18:08:00+03:00
2025-06-03T18:08:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Судебный процесс в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит с многочисленными нарушениями, а также под давлением со стороны властей Молдавии, говорится в заявлении молдавского оппозиционного блока "Победа". Во вторник сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда в Кишиневе, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандировали лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба. "Сфабрикованный процесс против Евгении Гуцул продолжается под давлением властей и с многочисленными нарушениями. Суд, который должен быть открытым и беспристрастным, фактически занимается политической расправой. Заседания проходят в закрытом режиме, без соблюдения элементарных процедур", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Представители блока отмечают, что поддержка Гуцул со стороны людей только растет, поскольку они не готовы мириться с несправедливостью. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в стране партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250530/nalogovaya-2020008108.html
https://ria.ru/20250603/gutsul-2020697453.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Суд над Гуцул проходит с нарушениями, заявил оппозиционный блок "Победа"

Блок "Победа": суд над Гуцул проходит с многочисленными нарушениями

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Судебный процесс в отношении главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул проходит с многочисленными нарушениями, а также под давлением со стороны властей Молдавии, говорится в заявлении молдавского оппозиционного блока "Победа".
Во вторник сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока "Победа" собрались у здания суда в Кишиневе, требуя прекращения политических репрессий. Участники акции развернули флаг Гагаузской автономии и скандировали лозунги "Свободу политзаключенным!" и "Долой ПДС!". В пикете участвовали около 500 человек. После заседания Гуцул заявила журналистам, что по ее уголовному делу не проводилось ни одной экспертизы для определения суммы предполагаемого ущерба.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 16:09
"Сфабрикованный процесс против Евгении Гуцул продолжается под давлением властей и с многочисленными нарушениями. Суд, который должен быть открытым и беспристрастным, фактически занимается политической расправой. Заседания проходят в закрытом режиме, без соблюдения элементарных процедур", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Представители блока отмечают, что поддержка Гуцул со стороны людей только растет, поскольку они не готовы мириться с несправедливостью.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в стране партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекает 13 июня.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Гуцул назвала судебный процесс над ней расправой
29 мая, 18:15
 
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