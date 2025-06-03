https://ria.ru/20250603/mishustin-2020598414.html

Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.06.2025

Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T00:11:00+03:00

2025-06-03T00:11:00+03:00

2025-06-03T09:52:00+03:00

технологии

россия

нижний новгород

михаил мишустин

денис мантуров

дмитрий григоренко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792930745_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_2fc99d2a0af92e6933d83f9827988794.jpg

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ. Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки". Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.

https://ria.ru/20250602/rossija-2020390599.html

https://ria.ru/20250602/ija-2020521181.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий григоренко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)