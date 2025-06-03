https://ria.ru/20250603/mishustin-2020598414.html
Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 03.06.2025
Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде,... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T00:11:00+03:00
2025-06-03T00:11:00+03:00
2025-06-03T09:52:00+03:00
технологии
россия
нижний новгород
михаил мишустин
денис мантуров
дмитрий григоренко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник примет участие в работе ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба правительства РФ. Сообщается, что Мишустин "выступит на пленарной сессии 10-й конференции ЦИПР "Цифровая независимость промышленной России" и осмотрит экспозицию выставки". Вместе с ним в мероприятии примут участие первый зампред правительства Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке примут участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. На выставочной экспозиции представлены международные решения китайских, индийских, кубинских и белорусских компаний. Помимо этого, на полях ЦИПР состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
https://ria.ru/20250602/rossija-2020390599.html
https://ria.ru/20250602/ija-2020521181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, россия, нижний новгород, михаил мишустин, денис мантуров, дмитрий григоренко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Россия, Нижний Новгород, Михаил Мишустин, Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мишустин примет участие в работе конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде
Мишустин примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России"