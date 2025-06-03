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Путин провел встречу с главой Минприроды - РИА Новости, 03.06.2025
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14:15 03.06.2025 (обновлено: 14:21 03.06.2025)
https://ria.ru/20250603/minprirody-2020663655.html
Путин провел встречу с главой Минприроды
Путин провел встречу с главой Минприроды - РИА Новости, 03.06.2025
Путин провел встречу с главой Минприроды
Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:15:00+03:00
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россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. Глава государства во вторник провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. "Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство", - сказал президент на встрече.
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353
60
Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым
Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым
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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин провел встречу с главой Минприроды

Путин на встрече с Козловым отметил важность работы Минприроды

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии.
Глава государства во вторник провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
"Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство", - сказал президент на встрече.
Переработка и утилизация мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Минприроды рассказали о реализации нацпроекта "Экология"
30 мая, 03:51
 
РоссияВладимир ПутинАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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