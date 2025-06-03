https://ria.ru/20250603/minprirody-2020663655.html
Путин провел встречу с главой Минприроды
Путин провел встречу с главой Минприроды - РИА Новости, 03.06.2025
Путин провел встречу с главой Минприроды
Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:15:00+03:00
2025-06-03T14:15:00+03:00
2025-06-03T14:21:00+03:00
россия
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. Глава государства во вторник провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. "Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство", - сказал президент на встрече.
https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым
Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым
2025-06-03T14:15
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Россия, Владимир Путин, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Путин провел встречу с главой Минприроды
Путин на встрече с Козловым отметил важность работы Минприроды