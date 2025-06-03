https://ria.ru/20250603/minprirody-2020663655.html

Путин провел встречу с главой Минприроды

Путин провел встречу с главой Минприроды - РИА Новости, 03.06.2025

Путин провел встречу с главой Минприроды

Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:15:00+03:00

2025-06-03T14:15:00+03:00

2025-06-03T14:21:00+03:00

россия

владимир путин

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность работы министерства природных ресурсов и экологии. Глава государства во вторник провел встречу с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. "Александр Александрович, наверное, нет ничего важнее того, чем занимается ваше ведомство", - сказал президент на встрече.

https://ria.ru/20250530/ekologiya-2019886246.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым Рабочая встреча Путина с Министром природных ресурсов и экологии Козловым 2025-06-03T14:15 true PT1M52S

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)