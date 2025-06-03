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Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2025
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Культура
 
14:01 03.06.2025
https://ria.ru/20250603/meroprijatija-2020658780.html
Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ
Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2025
Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ
Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры "Петербургские сезоны" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2025
2025-06-03T14:01:00+03:00
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культура
россия
санкт-петербург
антон кобяков
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры "Петербургские сезоны" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Петербургские сезоны" органично дополняют миссию ПМЭФ как глобальной площадки, где наравне с экономическими и социальными вопросами звучит повестка развития гуманитарного измерения. Это важное напоминание о том, что только через уважение к наследию, искусству и культуре мы можем строить устойчивое и мирное будущее", - приводятся в сообщении фонда слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. По данным "Росконгресса", в программе фестиваля "Петербургские сезоны", которая была опубликована во вторник, более 30 мероприятий, включая выставки и экскурсии, театральные постановки. Особым событием фестиваля станет концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге "В ритме лета" 20 июня. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://rsport.ria.ru/20250514/pmef-2016865971.html
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санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, антон кобяков, пмэф — 2025
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Антон Кобяков, ПМЭФ — 2025
Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ

Более 30 мероприятий пройдет на фестивале "Петербургские сезоны" в рамках ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлаги-баннеры форума ПМЭФ
Флаги-баннеры форума ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Флаги-баннеры форума ПМЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры "Петербургские сезоны" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Петербургские сезоны" органично дополняют миссию ПМЭФ как глобальной площадки, где наравне с экономическими и социальными вопросами звучит повестка развития гуманитарного измерения. Это важное напоминание о том, что только через уважение к наследию, искусству и культуре мы можем строить устойчивое и мирное будущее", - приводятся в сообщении фонда слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Баннер с логотипом Петербургского международного экономического форума на старте забега SPIEF Race - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
На ПМЭФ пройдут 20 мероприятий по 18 видам спорта
14 мая, 13:11
По данным "Росконгресса", в программе фестиваля "Петербургские сезоны", которая была опубликована во вторник, более 30 мероприятий, включая выставки и экскурсии, театральные постановки. Особым событием фестиваля станет концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге "В ритме лета" 20 июня.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
"Росконгресс" сообщил, что не устанавливает цены в гостиницах на ПМЭФ
22 апреля, 10:56
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургАнтон КобяковПМЭФ — 2025
 
 
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