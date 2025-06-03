https://ria.ru/20250603/meroprijatija-2020658780.html

Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ

Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ - РИА Новости, 03.06.2025

Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры в рамках ПМЭФ

Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры "Петербургские сезоны" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T14:01:00+03:00

2025-06-03T14:01:00+03:00

2025-06-03T14:01:00+03:00

культура

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санкт-петербург

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Более 30 мероприятий пройдет на фестивале культуры "Петербургские сезоны" в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". "Петербургские сезоны" органично дополняют миссию ПМЭФ как глобальной площадки, где наравне с экономическими и социальными вопросами звучит повестка развития гуманитарного измерения. Это важное напоминание о том, что только через уважение к наследию, искусству и культуре мы можем строить устойчивое и мирное будущее", - приводятся в сообщении фонда слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. По данным "Росконгресса", в программе фестиваля "Петербургские сезоны", которая была опубликована во вторник, более 30 мероприятий, включая выставки и экскурсии, театральные постановки. Особым событием фестиваля станет концерт на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге "В ритме лета" 20 июня. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://rsport.ria.ru/20250514/pmef-2016865971.html

https://ria.ru/20250422/roskongress-2012679080.html

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россия, санкт-петербург, антон кобяков, пмэф — 2025