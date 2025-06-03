https://ria.ru/20250603/medvedev-2020606479.html

Медведев раскрыл смысл российского меморандума

Медведев раскрыл смысл российского меморандума - РИА Новости, 03.06.2025

Медведев раскрыл смысл российского меморандума

Смысл российского меморандума в скорейшей победе России и полном уничтожении неонацистской власти на Украине, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 03.06.2025

2025-06-03T10:41:00+03:00

2025-06-03T10:41:00+03:00

2025-06-03T10:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Смысл российского меморандума в скорейшей победе России и полном уничтожении неонацистской власти на Украине, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.В своем Telegram-канале Медведев заявил, что переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира "на придуманных кем-то нереальных условиях", а для скорейшей победы России и "полного уничтожения неонацистской власти"."В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

украина

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